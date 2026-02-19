أضا ينتقد بيان الزمالك: لو عندكم مستندات تثبت تعرضكم للظلم طلعوها.. فيديو

أعرب الإعلامي محمد طارق أضا ، عن حزنه من ردود الأفعال التي انتشرت خلال الساعات الماضية عقب خسارة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا في كأس مصر، مؤكدًا أن الفريق خسر مباراة كرة قدم ويجب تقبل النتيجة بروح رياضية.

قال أضا، خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، إن من حق أي شخص أن يحزن عقب خسارة فريقه، لكن تحميل الأمور أكثر مما تحتمل لن يفيد النادي في هذه المرحلة.

وأضاف أضا، أن الزمالك عندما يحقق الفوز يتم التأكيد على أن الانتصار يُنسب للجميع، لكن عند الخسارة يبدأ البعض في تعليق الأسباب على شماعات مختلفة، سواء الإعلام أو أطراف أخرى، مشددًا على أن الزمالك كيان كبير لا يحتاج إلى تبريرات أو حديث عن تعرضه لحرب أو مؤامرة.

ووجه أضا، انتقادات واضحة للبيان الصادر عن إدارة الزمالك اليوم، معتبرًا أن مضمونه يعكس أن الإدارة تتحمل جانبًا من مسؤولية الخسارة بدلًا من مواجهة الجماهير بالحقيقة، موضحا أنه يجب على إدارة الزمالك أن تتعلم ثقافة الفوز والخسارة جزء أساسي من كرة القدم، وأن الاعتراف بالأخطاء أفضل من البحث عن مبررات.

وأشار أضا إلى أن سيراميكا كليوباترا قدم مباراة كبيرة واستحق الفوز، مؤكدًا أن تنظيم جدول مباريات الزمالك مسؤولية اتحاد الكرة، لكن ذلك لا ينتقص من أحقية المنافس فيما حققه داخل الملعب،كما لفت إلى أن اعتراض الزمالك على التحكيم لا يبرر صياغة بيان يتضمن عبارات غير مناسبة تمس المنظومة الكروية.

وأكد طارق أنه إذا كان لدى نادي الزمالك أي مستند يثبت تعرضه لظلم متعمد قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا، فعليه تقديمه للرأي العام، معلنًا استعداده لعرض أي وثيقة على الهواء مباشرة، مشدداً على أن الدفاع عن العدالة يجب أن يشمل جميع الأندية دون استثناء، بعيدًا عن المبالغات أو الاتهامات غير المدعومة بالأدلة.

