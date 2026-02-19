ترتيب الدوري الإنجليزي بعد تعادل آرسنال وولفرهامبتون

سقط فريق آرسنال في فخ التعادل خلال المواجهة التي جمعته مساء الأربعاء مع مضيفه وولفرهامبتون واندررز، ضمن لقاء مقدم من الجولة الـ31 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ورغم تقدم آرسنال بنتيجة 2-1، فإن أصحاب الأرض نجحوا في إدراك التعادل بهدف عكسي قاتل في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، ليحرموا المتصدر من انتصار كان في المتناول.

بهذه النتيجة، رفع آرسنال رصيده إلى 58 نقطة في صدارة جدول الترتيب، بينما يلاحقه مانشستر سيتي في المركز الثاني برصيد 53 نقطة، بفارق خمس نقاط فقط، ما يزيد من سخونة المنافسة في الجولات المقبلة.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي