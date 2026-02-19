سعر هيونداي اكسنت ‏RB 2012‎‏ المستعملة

تعتبر السيارات المستعملة من أكثر المركبات داخل السوق المصري ‏المحلي ‏انتشارا، ويضم السوق الكثير من الأشكال للطرازات المختلفة ‏بها، فمنها الاقتصادية ‏والمتوسطة وأيضا الفارهة.‏

وأصبحت الشريحة الكبرى من المقبلين على الشراء، يبحثون عن ‏السيارات ‏المستعملة ذات السعر المنخفض؛ لتوفير جزء من المبلغ الذي سيدفعونه حال شراء سيارة جديدة.‏

وانتشرت مؤخرا منصات بيع السيارات المستعملة، وعرضت عددا ‏من ‏السيارات لفتت أنظار الجميع؛ بسبب سعرها الجيد، ومن بينها ‏السيارة هيونداي اكسنت ‏RB‏ موديل 2012‏.

تأتي هيونداي اكسنت RB موديل 2012 بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1.6 لتر، يولد قوة تصل إلى 125 حصانا وعزم دوران 156 نيوتن متر، تتصل منظومة الدفع بناقل حركة أوتوماتيكي من 4 سرعات أو يدوي من 5 سرعات، وتتميز بمعدل استهلاك وقود موفر يبلغ حوالي 6.1 لتر لكل 100 كم، مع خزان وقود بسعة 43 لترا.

تتميز السيارة بتصميم خارجي انسيابي يعتمد على لغة "النحت السائل" الخاصة بهيونداي، مع أبعاد مدمجة تجعلها مثالية للمدن.

داخلياً، توفر مقصورة عملية مجهزة بتكييف هواء، وزجاج كهربائي، ونظام صوتي يدعم وصلات AUX وUSB، بالإضافة إلى عجلة قيادة قابلة للتعديل وتوجيه كهربائي (Power Steering) لسهولة المناورة.

من ناحية الموثوقية، تعرف السيارة بتوفر قطع غيارها بأسعار اقتصادية وسهولة صيانتها، مما يجعلها تحتفظ بقيمة إعادة بيع مرتفعة.

لأما عن سعر السيارة هيونداي اكسنت ‏RB‏ موديل 2012 ‏، فيتراوح بمتوسط سعر 390 الف جنيه، ومن الممكن ان يختلف بحسب الحالة الفنية للسيارة .