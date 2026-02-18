قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
«كولر» في رسالة بمناسبة رمضان: هذا الشهر يجلب الرحمة والسلام والقوة
حضور قوي للبرامج الرمضانية.. أحمد موسى يكشف خريطة صدى البلد الرمضانية
دار الإفتاء تحدد 30 جنيهًا فدية لليوم الواحد لمن يعجز عن الصيام
دار الإفتاء تحدد قيمة زكاة الفطر بـ35 جنيها عن الفرد الواحد
دار الإفتاء: زكاة الفطر 35 جنيها عن الفرد الواحد ويجوز إخراجها من أول يوم في رمضان
أحمد موسى يستعرض خريطة برامج صدى البلد في شهر رمضان 2026
تنسيق مصري - باكستاني قوي لدعم جهود تثبيت وقف إطلاق النار في غزة
وزير الخارجية : دعم مصر الكامل لكل جهود إنهاء النزاع في السودان
الإفتاء تحدد قيمة زكاة الفطر وفدية الصيام .. المفتي يحدد الضوابط الشرعية
متوسط سعر الدولار في مصر اليوم
مفيش حد بالبيوت.. أحمد موسى: المصريون في الشوارع لاستقبال شهر رمضان وشراء الفوانيس
«على مسئوليتي» يرصد الأجواء الرمضانية بالسيدة زينب.. وأحمد موسى: «إيه الروعة دي.. هو دا الأمان»|فيديو
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

بمدى 509 كلم.. لكزس تعزز أسطولها الكهربائي بإطلاق ‏RZ‏ الجديدة

لكزس ‏RZ‏ الجديدة
لكزس ‏RZ‏ الجديدة
كريم عاطف

أعلنت لكزس، ذراع السيارات الفاخرة التابعة لـ تويوتا موتور كوربوريشن، عن طرح سيارتها الكهربائية الجديدة RZ في الأسواق، لتعزز حضور العلامة اليابانية في قطاع المركبات الكهربائية الفاخرة، وتنتمي السيارة إلى فئة الـSUV متعددة الاستخدامات، مع تركيز واضح على الجمع بين الأداء الهادئ والتكنولوجيا المتقدمة وتجربة القيادة المريحة.

وأوضحت الشركة أن نسخة الدفع الأمامي RZ 350e FWD تأتي بمحرك كهربائي يولد قدرة 167 كيلووات، ما يعادل 227 حصانا، ويعمل مع بطارية بسعة 77 كيلووات/ساعة، وتوفر هذه المنظومة مدى قيادة يصل إلى 509 كيلومترات وفق معايير القياس المعتمدة، ما يجعلها خيارا مناسبا للاستخدام اليومي والرحلات الطويلة معا، خاصة في ظل تنامي شبكات الشحن.

أما فئة الدفع الرباعي RZ 500e فتعتمد على منظومة أقوى بقدرة إجمالية تبلغ 280 كيلووات (380 حصانا)، مع مدى قيادة يصل إلى 460 كيلومترا، مستهدفة العملاء الباحثين عن أداء أعلى وثبات أفضل على الطرق المختلفة، وفي قمة التشكيلة، تقدم لكزس النسخة الرياضية RZ 550e بقدرة 300 كيلووات، أي ما يعادل 408 أحصنة، مع مدى يبلغ 462 كيلومترا، لتخاطب عشاق الطابع الديناميكي والاستجابة السريعة.

وعلى صعيد التقنيات، حصلت السيارة على نظام توجيه إلكتروني متطور مدمج مع تصميم مقود حديث، يهدف إلى تقديم تحكم أكثر دقة وسلاسة، كما جرى تطوير نظام الملاحة ليأخذ في الاعتبار مستوى شحن البطارية أثناء تخطيط الرحلات، مع إمكانية اقتراح محطات شحن مناسبة تلقائيا، ما يعزز من سهولة الاستخدام ويقلل من قلق المدى، وتعكس هذه الإضافات توجه لكزس نحو تقديم تجربة كهربائية متكاملة تجمع بين الفخامة والذكاء التقني.

