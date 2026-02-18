بمدى 509 كلم.. لكزس تعزز أسطولها الكهربائي بإطلاق ‏RZ‏ الجديدة

أعلنت لكزس، ذراع السيارات الفاخرة التابعة لـ تويوتا موتور كوربوريشن، عن طرح سيارتها الكهربائية الجديدة RZ في الأسواق، لتعزز حضور العلامة اليابانية في قطاع المركبات الكهربائية الفاخرة، وتنتمي السيارة إلى فئة الـSUV متعددة الاستخدامات، مع تركيز واضح على الجمع بين الأداء الهادئ والتكنولوجيا المتقدمة وتجربة القيادة المريحة.

وأوضحت الشركة أن نسخة الدفع الأمامي RZ 350e FWD تأتي بمحرك كهربائي يولد قدرة 167 كيلووات، ما يعادل 227 حصانا، ويعمل مع بطارية بسعة 77 كيلووات/ساعة، وتوفر هذه المنظومة مدى قيادة يصل إلى 509 كيلومترات وفق معايير القياس المعتمدة، ما يجعلها خيارا مناسبا للاستخدام اليومي والرحلات الطويلة معا، خاصة في ظل تنامي شبكات الشحن.

أما فئة الدفع الرباعي RZ 500e فتعتمد على منظومة أقوى بقدرة إجمالية تبلغ 280 كيلووات (380 حصانا)، مع مدى قيادة يصل إلى 460 كيلومترا، مستهدفة العملاء الباحثين عن أداء أعلى وثبات أفضل على الطرق المختلفة، وفي قمة التشكيلة، تقدم لكزس النسخة الرياضية RZ 550e بقدرة 300 كيلووات، أي ما يعادل 408 أحصنة، مع مدى يبلغ 462 كيلومترا، لتخاطب عشاق الطابع الديناميكي والاستجابة السريعة.

وعلى صعيد التقنيات، حصلت السيارة على نظام توجيه إلكتروني متطور مدمج مع تصميم مقود حديث، يهدف إلى تقديم تحكم أكثر دقة وسلاسة، كما جرى تطوير نظام الملاحة ليأخذ في الاعتبار مستوى شحن البطارية أثناء تخطيط الرحلات، مع إمكانية اقتراح محطات شحن مناسبة تلقائيا، ما يعزز من سهولة الاستخدام ويقلل من قلق المدى، وتعكس هذه الإضافات توجه لكزس نحو تقديم تجربة كهربائية متكاملة تجمع بين الفخامة والذكاء التقني.