ديني

دروس التراويح 2026.. رئيس جامعة الأزهر الأسبق: الصيام ممارسة تطبيقية للإحسان

رئيس جامعة الأزهر الأسبق
رئيس جامعة الأزهر الأسبق
أحمد سعيد

افتتح د. إبراهيم الهدهد، رئيس جامعة الأزهر الأسبق، أولى فعاليات درس التراويح بالجامع الأزهر، مؤكدًا أن سورة البقرة خطاب للقلوب، وأن عبادة الصوم تتميز بمراقبة خاصة من الله للعبد، حيث قال النبي ﷺ: «كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به».

رئيس جامعة الأزهر الأسبق يفتتح أولى فعاليات درس التراويح بالجامع الأزهر ويبرز الصيام كخطة لبناء القلوب

وأوضح د. الهدهد أن أحكام الصيام ترتبط بالقلوب، فالله ينظر إلى قلوب العباد، مشيرًا إلى أن الصيام يمثل ممارسة تطبيقية للإحسان، إذ يعبد الإنسان الله كأنه يراه، مبينا أن المطلوب من الأمة في هذا الشهر الكريم التركيز على أربع عبادات قلبية: أولها عبادة الرجاء، ثانيها عبادة الشكر، ثالثها عبادة التقوى، ورابعها عبادة الرشد، مؤكدًا أن الصيام يشكل خطة عملية لبناء القلوب وتقوية الروح.

وأشار رئيس جامعة الأزهر الأسبق، إلى أن الصيام لا يقتصر على الامتناع عن الطعام والشراب، بل يشمل ضبط النفس عن المعاصي، وتنمية مشاعر الرحمة والتكافل الاجتماعي، مع التأمل في نعم الله وشكرها، موضحًا أن هذه القيم هي التي تصنع مجتمعًا متوازنًا ومتماسكًا، قادرًا على مواجهة تحديات الحياة بروح الإيمان والصبر.

وفي ختام حديثه، دعا فضيلته جميع المسلمين إلى استثمار هذا الشهر الفضيل في تقوية علاقتهم بالله، ومراجعة النفس وتزكيتها، والعمل على نشر القيم الإنسانية والأخلاقية في المجتمع، مؤكّدًا أن الصيام فرصة سنوية لتجديد القلوب والروح، وبناء حياة أفضل للفرد والأمة.

ويقوم المركز الإعلامي ‏للأزهر الشريف بنقل الصلاة مباشرة ودرس التراويح على صفحات ومنصات الأزهر على ‏مواقع التواصل ‏الاجتماعي وصفحة الجامع الأزهر، إلى جانب نشر مقتطفات يومية لأجمل التلاوات، بما يتيح متابعة الأجواء الإيمانية في الجامع الأزهر للمشاهدين داخل مصر وخارجها طوال شهر رمضان المبارك.

رئيس جامعة الأزهر الأسبق جامعة الأزهر الصيام فعاليات درس التراويح بالجامع الأزهر أولى فعاليات درس التراويح الأزهر

