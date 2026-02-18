قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصدر بـ كاف .. عقوبات الأهلي تنحصر بين الغرامة ومنع حضور الجماهير مع إيقاف التنفيذ
خناقة على "الفهلوي".. المؤلف أحمد الإبياري يتهم صناع مسلسل أحمد عز بـ "قلة الإبداع"
وفاة والدة الفنان نبيل علي ماهر.. تعرف على موعد ومكان جنازتها
شاهد.. أول طائرة ركاب تهبط في فنزويلا بعد الإطاحة بمادورو
اعتبارا من اليوم.. التليفزيون المصري يبدأ بث مسلسلات رمضان
الرئيس السيسي يهنئ الأمة الإسلامية بالشهر الفضيل ويدعو بالسلام والاستقرار لمصر والعالم
جيش الاحتلال: السماح بدخول 10 آلاف مصل لأداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى
الفترات البينية.. خدمة جديدة لتقليل زحام التأمين الصحي| فيديو
1.33 مليار دولار صادرات الملابس المصرية إلى الولايات المتحدة الأمريكية بنمو 12% خلال 2025
السلام والاستقرار.. الرئيس السيسي يهنئ الشعب المصري بمناسبة شهر رمضان
دعاء آخر يوم فى شعبان مكتوب ومستجاب.. ردده لسه قدامك فرصة للمغرب
ارتفاع الدولار والريال السعودي .. تعرف على أسعار العملات اليوم
ديني

تبدأ الليلة.. كيفية صلاة التراويح بالطريقة الصحيحة

إيمان طلعت

صلاة التراويح ، أصبحت صلاة التراويح محل بحث الكثيرين على محرك البحث العالمي “جوجل”، حيث تفصلنا ساعات قليلة ويبدأ أعظم 30 يوما وليلة فى العام كله وعن شهر الرحمة والعتق من النار شهر القرآن شهر رمضان، وينتهى شهر شعبان ليبدأ شهر رمضان وتبدأ معه صلاة التراويح، ما جعل الكثيرين يبحثون عن صلاة التراويح، وكيفية صلاة التراويح وكم ركعة، لذا يقدم موقع “صدى البلد” كيفية صلاة التراويح بطريقة سهلة وبسيطة.

كيفية صلاة التراويح

تصلي العشاء 4 ركعات

وسنة العشاء ركعتين

تصلي التراويح 8 ركعات

ثم تصلي الشفع ركعتين (الركعة الأولى تقرأ الفاتحة والأعلى، الركعة الثانية تقرأ الفاتحة والكافرون).

ثم تصلي الوتر يقرأ فيها الفاتحة ثم الإخلاص.

ثم تركع، وأطل فى سجودك قدر المستطاع وادع بكل ما تتمناه.

صلاة التراويح سنة مؤكدة، وعدد ركعات التراويح هو عشرون ركعةً مِن غير الوتر، وثلاث وعشرون ركعة بالوتر، وهذا ما عليه معتمَد المذاهب الفقهية الأربعة المتبوعة؛ فمن تركها فقد حُرِم أجرًا عظيمًا، ومَن زاد عليها فلا حرج عليه، ومَن نقص عنها فلا حرج عليه، إلا أن ذلك يُعَدُّ قيامَ ليلٍ، وليس سنةَ التراويح.

صلاة التراويح كم ركعة

مما عليه الأئمة والعلماء والمذاهب الفقهية على مر العصور سلفًا وخلفًا شرقًا وغربًا أن صلاة التراويح عشرون ركعة، وهي سنة مؤكدة وليست واجبة؛ فمَن تركها حُرِم أجرًا عظيمًا، ومَن زاد عليها فلا حرج عليه، ومَن نقص عنها فلا حرج عليه، إلا أن ذلك يُعَدُّ قيامَ ليلٍ، وليس سنةَ التراويح.

حكم ترك العمل لأداء صلاة التراويح

صلاة التراويح سنة وليست فرضًا؛ فتاركها لا وزر عليه، لكنه يأثم إن عطل بها واجبًا أو أهمل في فرض، كمن نشر مصحفًا يقرأ فيه حتى خرج وقت المكتوبة من غير أن يصليها، وحاصل القول في ذلك: أن على الإنسان أن يعبد ربه كما يريد الله لا كما يريد هو، فلا يسوغ له أن يقدم المستحبات على الواجبات، ولا أن يجعل السُّنَنَ تُكَأَةً لترك الفرائض والواجبات المنوطة به شرعًا أو التزامًا أو عرفًا.

ويمكن للمسلم أن يصلي أي عدد من الركعات في أي جزء من الليل منفردًا أو جماعة على قدر طاقته، وهو بذلك مصيب لسنة قيام الليل أو التراويح، فإن لم يستطع أن يصلي من الليل فله أن يصلي بالنهار بعد شروق الشمس وارتفاعها قدر رمح - حوالي ثلث الساعة - إلى ما قبل صلاة الظهر؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا فاته ورده من الليل قضاه في هذه الفترة من نهار اليوم التالي.

كما أنه إذا تعارض الواجب والمستحب لزم تقديم الواجب، وقيام العاملين والموظفين بما أنيط بهم من مهام وتكاليف هو أمر واجب التزموا به بموجب العقد المبرم بينهم وبين جهة العمل، فانصرافه وتشاغله عنه - ولو بالعبادة المستحبة - حرامٌ شرعًا؛ لأنه تشاغلٌ بغير واجب الوقت، ما لم يكن ذلك مسموحًا به في لوائح العمل؛ لأن حقوق الله تعالى مبنية على المسامحة وحقوق العباد مبنية على المُشاحّة.

هل يجوز ترك العمل لصلاة التراويح؟

فيما قال الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء: “إننا لا نحبذ ترك العمل لاداء صلاة التراويح إطلاقا، فصلاة التراويح سنة نفحاتها قوية، لكن عندما يكون عندى عمل ألتزم بالعمل”.

وتابع قائلاً: “يمكن أن تمتد قبل الفجر، والأصل فيها أنها فى البيت".

كيفية صلاة التراويح صلاة التراويح صلاة التراويح كم ركعة حكم ترك العمل لأداء صلاة التراويح هل يجوز ترك العمل لصلاة التراويح

السعودية

ميراث الزوج .. حكم قضائي سعودي يُنصف مصرية ويمنحها مليارًا و800 ألف جنيه

موعد أول أيام عيد الفطر

رمضان 30 يومًا.. ننشر موعد أول أيام عيد الفطر المبارك

هل الخميس إجازة بمناسبة اول ايام رمضان؟

هل الخميس إجازة بمناسبة أول أيام رمضان؟

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم 18-2-2026

خالد الغندور

الخسارة قبل الصفارة.. «الغندور» يُعلّق على هزيمة الزمالك

حالة الطقس في مصر

عودة الأجواء شديدة البرودة .. طقس أول أسبوع في شهر رمضان

معلومات لا تعرفها عن مرض السكري من النوع الثاني

معلومات لا تعرفها عن مرض السكري من النوع الثاني.. حقائق قد تغيّر نظرتك للمرض

رضا عبد العال

المفروض يقدّموا استقالاتهم .. رضا عبدالعال ينتقد إدارة الزمالك

الملتقى الفقهي بالجامع الأزهر: الوديعة عقدُ ثقةٍ شرعيٌّ وأداؤها لا يُغني عن سائر وجوه الأمانة

الملتقى الفقهي بالجامع الأزهر: الوديعة عقد ثقة شرعي وأداؤها لا يُغني عن سائر وجوه الأمانة

الصيام

الأزهر يوضح حكم الصيام عند السفر بين دولتين مختلفتين في بداية رمضان

ثالث أيام أسبوع الدعوة الإسلامية الـ17

تفاصيل ثالث أيام أسبوع الدعوة الإسلامية الـ17 لـ البحوث الإسلامية بجامعة الأقصر

سر قرمشة السمبوسة في رمضان.. خطأ واحد يبوّظها ويحوّلها لعجينة طرية!

احترسي من مشروبات ترفع ضغطك وأنتِ صائمة دون أن تنتبهي

عادة صباحية تدمر هرموناتك في رمضان دون أن تشعري

لسحور أول يوم رمضان .. طريقة عمل الفول بالدقة في المنزل

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

