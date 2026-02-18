تبدأ الليلة.. كيفية صلاة التراويح بالطريقة الصحيحة

صلاة التراويح ، أصبحت صلاة التراويح محل بحث الكثيرين على محرك البحث العالمي “جوجل”، حيث تفصلنا ساعات قليلة ويبدأ أعظم 30 يوما وليلة فى العام كله وعن شهر الرحمة والعتق من النار شهر القرآن شهر رمضان، وينتهى شهر شعبان ليبدأ شهر رمضان وتبدأ معه صلاة التراويح، ما جعل الكثيرين يبحثون عن صلاة التراويح، وكيفية صلاة التراويح وكم ركعة، لذا يقدم موقع “صدى البلد” كيفية صلاة التراويح بطريقة سهلة وبسيطة.

كيفية صلاة التراويح

تصلي العشاء 4 ركعات

وسنة العشاء ركعتين

تصلي التراويح 8 ركعات

ثم تصلي الشفع ركعتين (الركعة الأولى تقرأ الفاتحة والأعلى، الركعة الثانية تقرأ الفاتحة والكافرون).

ثم تصلي الوتر يقرأ فيها الفاتحة ثم الإخلاص.

ثم تركع، وأطل فى سجودك قدر المستطاع وادع بكل ما تتمناه.

صلاة التراويح

صلاة التراويح سنة مؤكدة، وعدد ركعات التراويح هو عشرون ركعةً مِن غير الوتر، وثلاث وعشرون ركعة بالوتر، وهذا ما عليه معتمَد المذاهب الفقهية الأربعة المتبوعة؛ فمن تركها فقد حُرِم أجرًا عظيمًا، ومَن زاد عليها فلا حرج عليه، ومَن نقص عنها فلا حرج عليه، إلا أن ذلك يُعَدُّ قيامَ ليلٍ، وليس سنةَ التراويح.

صلاة التراويح كم ركعة

مما عليه الأئمة والعلماء والمذاهب الفقهية على مر العصور سلفًا وخلفًا شرقًا وغربًا أن صلاة التراويح عشرون ركعة، وهي سنة مؤكدة وليست واجبة؛ فمَن تركها حُرِم أجرًا عظيمًا، ومَن زاد عليها فلا حرج عليه، ومَن نقص عنها فلا حرج عليه، إلا أن ذلك يُعَدُّ قيامَ ليلٍ، وليس سنةَ التراويح.

حكم ترك العمل لأداء صلاة التراويح

صلاة التراويح سنة وليست فرضًا؛ فتاركها لا وزر عليه، لكنه يأثم إن عطل بها واجبًا أو أهمل في فرض، كمن نشر مصحفًا يقرأ فيه حتى خرج وقت المكتوبة من غير أن يصليها، وحاصل القول في ذلك: أن على الإنسان أن يعبد ربه كما يريد الله لا كما يريد هو، فلا يسوغ له أن يقدم المستحبات على الواجبات، ولا أن يجعل السُّنَنَ تُكَأَةً لترك الفرائض والواجبات المنوطة به شرعًا أو التزامًا أو عرفًا.

ويمكن للمسلم أن يصلي أي عدد من الركعات في أي جزء من الليل منفردًا أو جماعة على قدر طاقته، وهو بذلك مصيب لسنة قيام الليل أو التراويح، فإن لم يستطع أن يصلي من الليل فله أن يصلي بالنهار بعد شروق الشمس وارتفاعها قدر رمح - حوالي ثلث الساعة - إلى ما قبل صلاة الظهر؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا فاته ورده من الليل قضاه في هذه الفترة من نهار اليوم التالي.

كما أنه إذا تعارض الواجب والمستحب لزم تقديم الواجب، وقيام العاملين والموظفين بما أنيط بهم من مهام وتكاليف هو أمر واجب التزموا به بموجب العقد المبرم بينهم وبين جهة العمل، فانصرافه وتشاغله عنه - ولو بالعبادة المستحبة - حرامٌ شرعًا؛ لأنه تشاغلٌ بغير واجب الوقت، ما لم يكن ذلك مسموحًا به في لوائح العمل؛ لأن حقوق الله تعالى مبنية على المسامحة وحقوق العباد مبنية على المُشاحّة.

هل يجوز ترك العمل لصلاة التراويح؟

فيما قال الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء: “إننا لا نحبذ ترك العمل لاداء صلاة التراويح إطلاقا، فصلاة التراويح سنة نفحاتها قوية، لكن عندما يكون عندى عمل ألتزم بالعمل”.

وتابع قائلاً: “يمكن أن تمتد قبل الفجر، والأصل فيها أنها فى البيت".