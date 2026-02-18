الحكومة الإيرانية: نسير في مسار المفاوضات والجاهزية الدفاعية بالتوازي

أكدت الحكومة الإيرانية، أنها تتبع مسار المفاوضات والجاهزية الدفاعية في آنٍ واحد، لحماية مصالحها وصون أمنها القومي، مشددة على أن هذا النهج يأتي في إطار الحفاظ على سيادة البلاد وتعزيز استقرارها.

وأفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، بأن التصريحات الرسمية أوضحت أن طهران تعتمد مقاربة متوازنة تجمع بين الانخراط في المسارات الدبلوماسية والاستعداد الدفاعي، بما يضمن التعامل مع التحديات الإقليمية والدولية بكفاءة ومرونة.

وتأتي هذه التصريحات في ظل متغيرات سياسية وأمنية متسارعة، تؤكد خلالها إيران تمسكها بخيارات متعددة لحماية مصالحها الوطنية والحفاظ على أمنها القومي.