السفير عاطف سالم: نتنياهو يقر بتراجع تهديد إيران لإسرائيل بعد الحرب

قال السفير عاطف سالم سفير مصر الأسبق في إسرائيل، إنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتحرك على مسارين رئيسيين، أولهما تثبيت موقعه السياسي داخليًا تمهيدًا للانتخابات المقررة في نوفمبر 2026، بعدما أعلن ترشحه لرئاسة الوزراء، وتقدم لرئاسة حزب الليكود مجددًا وفاز بالتزكية دون منافس، بما يعزز موقعه كمرشح ورئيس للحزب.

وأضاف في لقاء مع الإعلامية أميمة تمام، مقدمة برنامج "الشرق الأوسط"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ نتنياهو، على المستوى الخارجي، يدرك أن إيران لم تعد تمثل تهديدًا لإسرائيل بعد حرب الاثني عشر يومًا، إلا أنه يسعى إلى وضع عقبات أمامها عبر طرح شروط لن تقبلها طهران، من بينها تبني معادلة صفرية فيما يتعلق بتخصيب اليورانيوم، وإنهاء أو إزالة المعدات والبنية التحتية الخاصة بعمليات التخصيب.

وتابع، أن من بين هذه الشروط كذلك تخفيض مدى الصواريخ الباليستية الإيرانية إلى 300 كيلومتر حتى لا تصل إلى إسرائيل، فضلًا عن محاولته توجيه خطاب ذي طابع ودي أو ديمقراطي إلى الشعب الإيراني، في إطار ما وصفه بمحاولات عرقلة المسار القائم.

وأشار السفير عاطف سالم إلى أن الهدف الأساسي لنتنياهو يتمثل في كسب الانتخابات، موضحًا أنه يسعى إلى خوض حرب لتحقيق هذا الغرض.