بعد مقـ.ـتل محامية الدقهلية.. محام ينجو من حرق مكتبه بالجيزة
هل مريض الضغط ممنوع من الصيام.. حسام موافي يوضح
ترامب يكشف عن أولى الاستثمارات اليابانية في مشاريع الطاقة والمعادن الأساسية
عباس شومان: المتطاول على والدي رسولنا الكريم لا صلة له بالأزهر
علي جمعة: هلمّوا لاغتنام رمضان.. شهر تُفتح فيه أبواب الجنة وتُصفّد الشياطين
فرق الهلال الأحمر تنتشر على معبر رفح للدفع بقافلة «زاد العزة» 141
وزير الري: تعامل فوري مع أي تعديات على مجرى نهر النيل
بعد ارتفاعه أمس.. سعر الدولار أمام الجنيه اليوم في البنوك
زلزال بقوة 4.7 درجة يضرب قبالة جزر "أمامي - أوشيما" اليابانية
كل ما تحتاج معرفته لصرف منحة الـ400 جنيه على بطاقات التموين قبل رمضان
تراشق بالزجاجات الفارغة.. التحقيق مع سيدة وابنتها تعديا على جارتهما بإمبابة
الرئيس السيسي يتبادل التهنئة مع ملوك ورؤساء الدول العربية بمناسبة شهر رمضان
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
السفير عاطف سالم: نتنياهو يقر بتراجع تهديد إيران لإسرائيل بعد الحرب

نتنياهو
نتنياهو
البهى عمرو

قال السفير عاطف سالم سفير مصر الأسبق في إسرائيل، إنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتحرك على مسارين رئيسيين، أولهما تثبيت موقعه السياسي داخليًا تمهيدًا للانتخابات المقررة في نوفمبر 2026، بعدما أعلن ترشحه لرئاسة الوزراء، وتقدم لرئاسة حزب الليكود مجددًا وفاز بالتزكية دون منافس، بما يعزز موقعه كمرشح ورئيس للحزب.

وأضاف في لقاء مع الإعلامية أميمة تمام، مقدمة برنامج "الشرق الأوسط"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ نتنياهو، على المستوى الخارجي، يدرك أن إيران لم تعد تمثل تهديدًا لإسرائيل بعد حرب الاثني عشر يومًا، إلا أنه يسعى إلى وضع عقبات أمامها عبر طرح شروط لن تقبلها طهران، من بينها تبني معادلة صفرية فيما يتعلق بتخصيب اليورانيوم، وإنهاء أو إزالة المعدات والبنية التحتية الخاصة بعمليات التخصيب.

وتابع، أن من بين هذه الشروط كذلك تخفيض مدى الصواريخ الباليستية الإيرانية إلى 300 كيلومتر حتى لا تصل إلى إسرائيل، فضلًا عن محاولته توجيه خطاب ذي طابع ودي أو ديمقراطي إلى الشعب الإيراني، في إطار ما وصفه بمحاولات عرقلة المسار القائم.

وأشار السفير عاطف سالم إلى أن الهدف الأساسي لنتنياهو يتمثل في كسب الانتخابات، موضحًا أنه يسعى إلى خوض حرب لتحقيق هذا الغرض.

نتنياهو السفير عاطف سالم إسرائيل بنيامين نتنياهو

السعودية

ميراث الزوج .. حكم قضائي سعودي يُنصف مصرية ويمنحها مليارًا و800 ألف جنيه

التمر فى رمضان

الممنوعون من التمر فى رمضان .. 7 أشخاص يتعرضون لمضاعفات خطيرة

الدواجن

أسعار الدواجن ترتفع قبل رمضان .. والزراعة تكشف مفاجأة عن موعد الانخفاض | خاص

موعد أول أيام عيد الفطر

رمضان 30 يومًا.. ننشر موعد أول أيام عيد الفطر المبارك

هل الخميس إجازة بمناسبة اول ايام رمضان؟

هل الخميس إجازة بمناسبة أول أيام رمضان؟

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم 18-2-2026

خالد الغندور

الخسارة قبل الصفارة.. «الغندور» يُعلّق على هزيمة الزمالك

حالة الطقس في مصر

عودة الأجواء شديدة البرودة .. طقس أول أسبوع في شهر رمضان

صورة موضوعية

في رمضان.. القنصلية الروسية بالغردقة تطالب مواطنيها بتجنب الشرب والتدخين في الأماكن العامة

جانب من الاجتماع

رئيس جامعة كفر الشيخ يشارك في اجتماع تحالف الدلتا للصناعات الغذائية.. صور

ارشيفيه

إصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بالدقهلية

احترسي من مشروبات ترفع ضغطك وأنتِ صائمة دون أن تنتبهي

عادة صباحية تدمر هرموناتك في رمضان دون أن تشعري

لسحور أول يوم رمضان .. طريقة عمل الفول بالدقة في المنزل

نصائح لمرضى السكري في أول يوم رمضان .. إرشادات طبية لصيام آمن

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

