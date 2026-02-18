اللحمة بـ280 جنيها.. الزراعة تعلن أخبارا سارة بمناسبة رمضان |فيديو

أكد الدكتور خالد جاد، المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الوزارة كثفت استعداداتها لشهر رمضان عبر ضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية في المنافذ الثابتة والمتحركة وخيام “أهلاً رمضان”، مشيرًا إلى أن التخفيضات لا تقل عن 20% وتصل إلى 30% مقارنة بالأسواق الخارجية.

وقال الدكتور خالد جاد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد دياب، والإعلامية روان أبو العينين في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" إن المنافذ التابعة للوزارة توفر السكر، والأرز، واللحوم، والدواجن، والبيض، إضافة إلى ياميش رمضان وباقي السلع الغذائية، بالتعاون مع موردين معتمدين.

وأكد أن جميع المنتجات تخضع لرقابة صارمة وتُطرح بجودة مماثلة للمعروض في الأسواق، ولكن بأسعار أقل نتيجة تقليل حلقات التداول وعدم وجود وسيط.

وأضاف أن الوزارة ضخت كميات كبيرة من الدواجن المجمدة لمنع أي ممارسات احتكارية، لافتًا إلى أن الدولة تمتلك مخزونًا استراتيجيًا آمنًا من السلع الاستهلاكية.

وأشار إلى أن سعر اللحوم البلدية الحية في بعض المنافذ مثل الدقي وباب الشعرية والمريوطية يبلغ 280 جنيهًا للكيلو، فيما تُطرح اللحوم المجمدة بسعر 250 جنيهًا.