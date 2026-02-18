قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصدر بـ كاف .. عقوبات الأهلي تنحصر بين الغرامة ومنع حضور الجماهير مع إيقاف التنفيذ
خناقة على "الفهلوي".. المؤلف أحمد الإبياري يتهم صناع مسلسل أحمد عز بـ "قلة الإبداع"
وفاة والدة الفنان نبيل علي ماهر.. تعرف على موعد ومكان جنازتها
شاهد.. أول طائرة ركاب تهبط في فنزويلا بعد الإطاحة بمادورو
اعتبارا من اليوم.. التليفزيون المصري يبدأ بث مسلسلات رمضان
الرئيس السيسي يهنئ الأمة الإسلامية بالشهر الفضيل ويدعو بالسلام والاستقرار لمصر والعالم
جيش الاحتلال: السماح بدخول 10 آلاف مصل لأداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى
الفترات البينية.. خدمة جديدة لتقليل زحام التأمين الصحي| فيديو
1.33 مليار دولار صادرات الملابس المصرية إلى الولايات المتحدة الأمريكية بنمو 12% خلال 2025
السلام والاستقرار.. الرئيس السيسي يهنئ الشعب المصري بمناسبة شهر رمضان
دعاء آخر يوم فى شعبان مكتوب ومستجاب.. ردده لسه قدامك فرصة للمغرب
ارتفاع الدولار والريال السعودي .. تعرف على أسعار العملات اليوم
برلمان

5 خطوات.. اقتراح برلماني لمواجهة ذروة الاستهلاك الكهربائى

مجلس النواب
مجلس النواب
فريدة محمد

ثمن النائب سيد حنفى طه عضو مجلس النواب حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى على الاهتمام بالقطاع الكهربائى واستمرار نجاح الدولة فى القضاء على ظاهرة انقطاع التيار الكهربائى خلال فترة الصيف.

وأكد " حنفى " فى تصريحات له اليوم أن خطة وزارة الكهرباء بقيادة الدكتور محمود عصمت تمثل استجابة عملية لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن استيعاب الزيادة غير المسبوقة في الاستهلاك مقترحاً خارطة طريق من 5 خطوات وهى :
1- إدخال قدرات التخزين الجديدة قبل يونيو المقبل.
2- إطلاق حملة قومية لترشيد الاستهلاك بالتوازي مع استقرار التغذية.
3- الإسراع بربط المحطات الجديدة بالشبكة الموحدة.
4- دعم القطاعات الإنتاجية بالطاقة الكافية لضمان استمرار عجلة الإنتاج.
5- تكثيف الرقابة على جودة التشغيل وخفض الفقد.

وأشار النائب سيد حنفى طه إلى أن ما تحقق من توسعات في المحطات وخطوط النقل يؤسس لبنية تحتية قوية، لكن المرحلة المقبلة تتطلب إدارة مرنة وسريعة القرار مؤكداً على ضرورة استمرار وحرص الحكومة على تنفيذ التكليفات الرئاسية حتى يمر صيف 2026 دون أزمات، حفاظًا على استقرار الوطن وراحة المواطن.

وأنه يجب عدم تحميل المواطن أى اعباء بسبب الكهرباء لأنه ليس من العدالة تحميل المواطن اعباء فى بعض المناطق بسبب سرقة التيار الكهربائى ليتحملها مواطن آخر ليس له ذنب وعلى الحكومة وضع سياسات جديدة ضد سرقة التيار الكهربائي للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة.

الرئيس عبد الفتاح السيسى القطاع الكهربائى انقطاع التيار الكهربائى فترة الصيف رئيس مجلس الوزراء

السعودية

ميراث الزوج .. حكم قضائي سعودي يُنصف مصرية ويمنحها مليارًا و800 ألف جنيه

موعد أول أيام عيد الفطر

رمضان 30 يومًا.. ننشر موعد أول أيام عيد الفطر المبارك

هل الخميس إجازة بمناسبة اول ايام رمضان؟

هل الخميس إجازة بمناسبة أول أيام رمضان؟

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم 18-2-2026

خالد الغندور

الخسارة قبل الصفارة.. «الغندور» يُعلّق على هزيمة الزمالك

حالة الطقس في مصر

عودة الأجواء شديدة البرودة .. طقس أول أسبوع في شهر رمضان

معلومات لا تعرفها عن مرض السكري من النوع الثاني

معلومات لا تعرفها عن مرض السكري من النوع الثاني.. حقائق قد تغيّر نظرتك للمرض

رضا عبد العال

المفروض يقدّموا استقالاتهم .. رضا عبدالعال ينتقد إدارة الزمالك

غزة جوع وإبادة

دعما لغزة.. الأردن ينظم أول وأكبر سحور في مواصي خان يونس

جيش الإحتلال

قرار عاجل من جيش الاحتلال بخص سكان الضفة الغربية

باكستان والنمسا تؤكدان مجددا التزامهما بالعمل لتعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات

باكستان والنمسا تؤكدان مجددا التزامهما بالعمل لتعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات

بالصور

سر قرمشة السمبوسة في رمضان.. خطأ واحد يبوّظها ويحوّلها لعجينة طرية!

سر قرمشة السمبوسة في رمضان.. خطأ واحد يبوّظها ويحوّلها لعجينة طرية!
سر قرمشة السمبوسة في رمضان.. خطأ واحد يبوّظها ويحوّلها لعجينة طرية!
سر قرمشة السمبوسة في رمضان.. خطأ واحد يبوّظها ويحوّلها لعجينة طرية!

احترسي من مشروبات ترفع ضغطك وأنتِ صائمة دون أن تنتبهي

أحترس مشروبات ترفع ضغطك وأنتِ صائمة دون أن تنتبهي
أحترس مشروبات ترفع ضغطك وأنتِ صائمة دون أن تنتبهي
أحترس مشروبات ترفع ضغطك وأنتِ صائمة دون أن تنتبهي

عادة صباحية تدمر هرموناتك في رمضان دون أن تشعري

عادة صباحية تدمر هرموناتك في رمضان دون أن تشعري
عادة صباحية تدمر هرموناتك في رمضان دون أن تشعري
عادة صباحية تدمر هرموناتك في رمضان دون أن تشعري

لسحور أول يوم رمضان .. طريقة عمل الفول بالدقة في المنزل

طريقة عمل الفول بالدقة
طريقة عمل الفول بالدقة
طريقة عمل الفول بالدقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

