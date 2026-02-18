رئيس شعبة الأرز: مخزون استراتيجي يكفي 9 أشهر واستقرار الأسعار في رمضان

أكد رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز بـاتحاد الصناعات المصرية، توافر مخزون استراتيجي من الأرز يكفي لمدة تصل إلى تسعة أشهر، مشيرًا إلى استقرار الأسعار خلال شهر رمضان المبارك في ظل وفرة المعروض بالسوق المحلية.

وقال شحاتة، خلال صباح الخير يا مصر، إن سوق الأرز يشهد منذ نحو ثلاث سنوات حالة من الوفرة الكبيرة في المخزون، نتيجة زيادة الإنتاج المحلي وتحسن منظومة التوريد والتخزين، مؤكدًا أن الموسم الحالي سيشهد زيادة إضافية في الكميات المتاحة، بما يعزز استقرار السوق ويلبي احتياجات المواطنين.

وأوضح أن توافر المعروض بكميات كبيرة يسهم في ضبط الأسعار ومنع أي زيادات غير مبررة، خاصة مع ارتفاع معدلات الاستهلاك خلال شهر رمضان، لافتًا إلى أن الشعبة تتابع حركة السوق بشكل مستمر بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان استمرار الاستقرار.

وأشار رئيس شعبة الأرز، إلى أن الاحتياطي الحالي يبعث برسائل طمأنة للمستهلكين، مؤكدًا أن السوق قادرة على تلبية الطلب دون أزمات أو نقص في المعروض، مع توقعات باستمرار الاستقرار خلال الفترة المقبلة.