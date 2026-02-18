قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تطبق على500 ألف طالب بـ1000مدرسة|إنطلاق المرحلة الثالثة من برنامج تنمية مهارات اللغة العربية
سكان غزة يصارعون للبقاء على قيد الحياة ويعانون نقصا في السلع الأساسية
عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى في حماية شرطة الاحتلال
مايكروسوفت تضخ 50 مليار دولار لتوسيع تقنيات الذكاء الاصطناعي في دول "الجنوب العالمي"
أردوغان: أبلغنا واشنطن رفض تركيا التدخل العسكري في إيران
تشكيل أرسنال المتوقع لمواجهة وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي
مواعيد مسلسلات رمضان.. تعرف على موعد إذاعة أولى حلقات روج أسود
الكاميرا صورته.. القبض على شخص تعاطى المخدرات فى الشارع بالقاهرة
تفاوت في ساعات الصيام الطويلة.. دول ستعاني في رمضان 2026
زيلينسكي: اتفقنا على مواصلة محادثات السلام مع روسيا
السيدة انتصار السيسي تهنئ الشعب المصري بحلول شهر رمضان المبارك
السياحة ترفع درجة الاستعداد القصوى لموسم ذروة رحلات العمرة برمضان
توك شو

رئيس شعبة الأرز: مخزون استراتيجي يكفي 9 أشهر واستقرار الأسعار في رمضان

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

أكد رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز بـاتحاد الصناعات المصرية، توافر مخزون استراتيجي من الأرز يكفي لمدة تصل إلى تسعة أشهر، مشيرًا إلى استقرار الأسعار خلال شهر رمضان المبارك في ظل وفرة المعروض بالسوق المحلية.

وقال شحاتة، خلال صباح الخير يا مصر، إن سوق الأرز يشهد منذ نحو ثلاث سنوات حالة من الوفرة الكبيرة في المخزون، نتيجة زيادة الإنتاج المحلي وتحسن منظومة التوريد والتخزين، مؤكدًا أن الموسم الحالي سيشهد زيادة إضافية في الكميات المتاحة، بما يعزز استقرار السوق ويلبي احتياجات المواطنين.

وأوضح أن توافر المعروض بكميات كبيرة يسهم في ضبط الأسعار ومنع أي زيادات غير مبررة، خاصة مع ارتفاع معدلات الاستهلاك خلال شهر رمضان، لافتًا إلى أن الشعبة تتابع حركة السوق بشكل مستمر بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان استمرار الاستقرار.

وأشار رئيس شعبة الأرز، إلى أن الاحتياطي الحالي يبعث برسائل طمأنة للمستهلكين، مؤكدًا أن السوق قادرة على تلبية الطلب دون أزمات أو نقص في المعروض، مع توقعات باستمرار الاستقرار خلال الفترة المقبلة.

رئيس شعبة وفرة الارز استقرار أسعار السلع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

