لن تصدق.. هذه الأسباب تدفعك إلى تناول الأرز البني

قد يؤدي التحول إلى الأرز البني إلى تحسين صحتك، وهذه حقيقة. الأرز البني غير مقشر وغير مصقول، عن طريق التخلص من الطبقة الخارجية - وهذا ما يجعله يحافظ على قيمته الغذائية. يعتبر غذاء فائقا بسبب انخفاض السعرات الحرارية والدهون عند مقارنته بالأرز الأبيض. إن دمج الأرز البني في خطط الوجبات اليومية يعني المزيد من العناصر الغذائية بالنسبة لك، وليس فقط الكربوهيدرات الفارغة، كما جاء بموقع تايمزناو الهندي.

فوائد تناول الأرز البني

محملة بالمغذيات

الأرز البني ليس مجرد حبة أخرى. إنه مليء بالفيتامينات والمعادن مثل المغنيسيوم والفوسفور والسيلينيوم والمنغنيز وفيتامينات ب. هذه هي الأساسيات التي يستخدمها جسمك لبناء عظام قوية، والحفاظ على همهمة الجهاز العصبي، وتحويل الطعام إلى طاقة. يفقد الأرز الأبيض معظم الصفات الجيدة أثناء المعالجة، ولكن الأرز البني يلتصق كمصدر طبيعي صلب للتغذية.

غني بـ الألياف

الأرز البني مليء بالألياف، وبالتالي فهو ممتاز لصحة أمعائك. تحافظ الألياف على حركة الأشياء، وتساعد على منع هذا الشعور بالبطء والانتفاخ، وتساعدك في الواقع على الشعور بالشبع. هذا ضخم عندما تحاول أن تأكل أقل أو تحافظ على وزنك تحت السيطرة. بالإضافة إلى ذلك، نظرا لأن الأرز البني يحتوي على مؤشر نسبة السكر في الدم منخفض مقارنة بالأرز الأبيض، فهو أفضل للتحكم في السكر.

جيد للقلب

مزيج الألياف والمواد المغذية في الأرز البني يفعل الكثير لقلبك. يميل الأشخاص الذين يتناولون المزيد من الحبوب الكاملة، مثل الأرز البني، إلى انخفاض الكوليسترول وضغط دم أكثر صحة. المغنيسيوم، على وجه الخصوص، يحافظ على تشغيل قلبك بسلاسة. تساعد مضادات الأكسدة في الأرز البني على منع الإجهاد التأكسدي. يحتوي الأرز البني على زيت يقلل من مستوى الكوليسترول السيئ.

يساعد في إدارة الوزن

الأرز البني يملأك بشكل أفضل، ولن يكون لديك أي آلام في الجوع في وقت متأخر من الليل. تمنحك الكربوهيدرات المعقدة طاقة بطيئة وثابتة بدلا من الشعور بالجوع. إذا كنت تهدف إلى إنقاص الوزن أو عدم اكتساب المزيد، فإن تبديل الأرز الأبيض باللون البني هو خطوة بسيطة تعمل بالفعل.

من السهل دمجه مع وجباتك

الأرز البني يناسب إلى حد كبير في أي مكان يفعله الأرز الأبيض. اخلطه مع الخضار، أو اخلطه في مقلي، أو أضفه إلى السلطة. من السهل الطهي ويقترن بشكل جيد مع كل شيء. إذا لم تكن متأكدا من تبديل الأرز البني بالأرز الأبيض، فحاول خلط بعض الأرز البني مع الأرز الأبيض أولا. سوف تجعلك تعتاد على المذاق.

يعتمد الاختيار بين الأرز الأبيض والأرز البني عادة على احتياجاتك الفردية ومتطلباتك الغذائية، ولكن يمكنك دمج الأرز البني ببطء في نظامك الغذائي لجعل يومك أكثر صحة.