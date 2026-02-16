محمود أبو الدهب: كامويش مقلب كبير.. وصفقة أحمد عيد "ملهاش لزمة"

أكد محمود أبو الدهب نجم النادي الأهلي السابق أن مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب أخطأ في التعاقد مع المهاجم الأنجولي كامويش لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الشتوية المنقضية.

وقال محمود أبو الدهب في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي محمد فاروق ، عبر فضائية TeN: كامويش مقلب كبير ، والأهلي أخطأ في التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية ، فهو ليس اللاعب الذي يستطيع قيادة هجوم الفريق ، وأرى أن مجلس إدارة النادي غير قادر على تعويض رحيل الفلسطيني وسام أبو علي إلى نادي كولومبوس كرو الأمريكي ، وكان يجب التأني كثيراً قبل التدعيم.

وأضاف: كامويش لا يصلح نهائياّ للعب في صفوف الأهلي ، وأتيحت له عدة فرص محققة خلال مباراة البنك الأهلي ثم الاسماعيلي في الدوري الممتاز ولم يحسن التعامل معها.

وتابع: هناك علامات استفهام كبيرة حول تعاقد الأهلي مع أحمد عيد الظهير الأيمن لفريق المصري البورسعيدي ، فهو لم يكن يشارك بصفة أساسية مع الفريق ، وكان دائماً بديلاً لكريم العراقي ، والتعاقد معه غير مفهوم تماماً ، وانضمامه للمنتخب ليس ضرورياً حتى ينضم للأهلي.