شبانة ينتقد جماهير الأهلي: تضايقت من اللي حصل

عبّر الإعلامي محمد شبانة عن انزعاجه من بعض الأحداث التي شهدتها المدرجات خلال مباراة الأهلي والجيش الملكي، مؤكدًا أنه لم يكن سعيدًا بما جرى من الطرفين، خاصة مع تضخيم بعض التفاصيل إعلاميًا.



“اللي حصل في المغرب كان أكبر 300 مرة”

وأشار شبانة إلى أن ما حدث في مباراة الذهاب بالمغرب كان أكبر بكثير مما حدث في استاد القاهرة، موضحًا أن الأخطاء هناك كانت مضاعفة عشرات المرات، بينما في القاهرة لم يتجاوز الأمر رمي بعض زجاجات المياه الفارغة.

سخرية من لاعب الجيش الملكي: “يستحق الأوسكار”

وسخر شبانة من تصرف أحد أفراد الجيش الملكي، معتبرًا أنه قدّم مشهدًا تمثيليًا مبالغًا فيه، وقال إنه يستحق جائزة “أوسكار” على طريقة سقوطه وتصرفه داخل الملعب.

دعوة للروح الرياضية: “الأخلاق قوة مش ضعف”

وأكد شبانة أن الرد على أي استفزاز لا يجب أن يكون بالمثل، موضحًا أن فرض الأخلاق والروح الرياضية وسط هذا العدد الكبير من الجماهير يعد قمة القوة وليس ضعفًا، مشددًا على ضرورة أن يظهر الجمهور المصري بشكل يليق به.

تأثير الأحداث على تركيز اللاعبين

وأوضح شبانة أن هذه الأجواء المشحونة أثرت على تركيز لاعبي الأهلي، مشيرًا إلى أن الفريق كان جيدًا في الشوط الأول وأضاع أكثر من فرصة، أبرزها كرات لمحمد علي بن رمضان، لكن التوتر زاد في الشوط الثاني بسبب الأحداث.



إشادة بالمغاربة: “ضيوفنا وأهالينا”

وفي ختام حديثه، أكد شبانة احترامه للأشقاء المغاربة، مشيرًا إلى أن جمهور الجيش الملكي كان ضيفًا في القاهرة، متمنيًا أن تكون المدرجات دائمًا نموذجًا للتشجيع المحترم دون تجاوزات



