قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مهمل ومندفع.. مصطفى عبده يوجه رسالة حاسمة لإمام عاشور
اليوم.. الاستماع للمرافعة في محاكمة 71 متهمًا بقضية الهيكل الإداري للإخوان
سعر أقل دولار أمام الجنيه في تعاملات اليوم 16-2-2026
إيطاليا.. القبض على مراهق مصري بحوزته عبوة شديدة الانفجار في بولونيا
تمهيدا لاستثماره.. إدارة الزمالك تبدأ إخلاء ممر بوابة شارع جامعة الدول
تصعيد غير مسبوق بطائرات ودبابات الاحتلال.. الكشف عن خطة اعتداء شاملة في الضفة
دار الإفتاء: يجب الالتزام بما يصدره المفتي في تحديد بداية شهر رمضان
مواعيد المترو والقطارات في رمضان 2026 بعد التعديل الرسمي
الحر مستمر.. حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة
بضمان محل الإقامة.. إخلاء سبيل المتهمين في واقعة العثور على أجنة بشرية بالمنيا
في بيان ختامي.. القمة الأفريقية تؤكد الرفض القاطع لتهجير الفلسطينيين
الشناوي يعترف لأول مرة: أخطأت بعدم احتساب ركلة جزاء للأهلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

غير مقبول.. وليد سليمان يهاجم بيان الجيش الملكي بعد مباراة الأهلي

وليد سليمان
وليد سليمان
رباب الهواري

وجّه وليد سليمان، نجم الأهلي السابق، انتقادات قوية لإدارة نادي الجيش الملكي المغربي، بعد البيان الرسمي الذي أصدره النادي عقب مواجهة الفريقين، والتي أُقيمت اليوم ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.
 

تصريحات وليد سليمان مع إبراهيم فايق على MBC مصر

وخلال ظهوره في تصريحات تلفزيونية مع الإعلامي إبراهيم فايق عبر قناة MBC مصر، عبّر وليد سليمان عن استيائه من مضمون البيان، مؤكدًا أنه غير مقبول ولا يليق بالعلاقة بين الناديين.

وقال سليمان: “بيان إدارة الجيش الملكي بعد مباراة النهارده.. أقولهم عيب وميصحش البيان ده، عيب.. مشفتوش الاستقبال ليكم هنا كان عامل إزاي؟”.
 

الجيش الملكي يدين تصرفات بعض جماهير الأهلي

وكان نادي الجيش الملكي قد أصدر بيانًا رسميًا أدان فيه التصرفات الصادرة عن بعض جماهير الأهلي داخل استاد القاهرة، وعلى رأسها واقعة رمي القارورات داخل الملعب.

واعتبر النادي المغربي أن تلك التصرفات تمثل تهديدًا مباشرًا لسلامة لاعبيه وأعضاء الجهاز الفني، مطالبًا باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الفرق المشاركة وضمان عدم تكرار مثل هذه الأحداث.
 

جدل بعد المباراة وردود فعل متباينة
 

وأثار بيان الجيش الملكي جدلًا واسعًا بين جماهير الأهلي، خاصة أن المباراة شهدت أجواء جماهيرية كبيرة وحضورًا قويًا، وسط تأكيدات من جانب البعض أن الاستقبال كان على أعلى مستوى، وأن ما حدث لا يعبر عن جمهور الأهلي بشكل عام.

في المقابل، شدد متابعون على ضرورة احترام قواعد التنظيم داخل الملاعب، وعدم السماح بأي تجاوزات قد تسيء لصورة الكرة المصرية أو تهدد سلامة اللاعبين


 

وليد سليمان الاهلي الجيش الملكى دورى ابطال افريقيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منافذ التموين

التموين تعلن صرف 400 جنيه منحة رمضان 2026 من هذه المنافذ

أرشيفية

رئيس الوزراء: الرئيس السيسي يوجه بزيادة غير اعتيادية للمرتبات والأجور قريبًا

الرئيس السيسي

تغييرات كبيرة| حركة المحافظين وأداء اليمين غدًا.. أسماء

أرشيفية

رئيس الوزراء: حريصون على استفادة أصحاب المعاشات من أي زيادات جديدة

الرئيس السيسي

موعد صرف زيادة المرتبات والمعاشات بعد توجيهات الرئيس السيسي بشأن الحزمة الاجتماعية

زيادة كبيرة في المرتبات والمعاشات والتموين.. تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة 2026

زيادة كبيرة في المرتبات والمعاشات والتموين.. الرئيس السيسي يوجه بحزمة حماية اجتماعية غير مسبوقة

رفع المرتبات والمعاشات

زيادة التموين ومفاجأة بشأن رفع المرتبات والمعاشات.. 8 هدايا من الحكومة بحزمة الحماية الجديدة

بطاقة التموين

400 جنيه على بطاقة التموين.. موعد صرف منحة رمضان ضمن حزمة الحماية الاجتماعية

ترشيحاتنا

جانب من الحملة

حملة إزالات لمخالفات المباني في حدائق أكتوبر ومصادرة المعدات.. صور

جانب من الجولة

رئيس جهاز العاشر من رمضان يتابع استكمال أعمال الترفيق بمشروعات الإسكان

اجتماع وزير البترول مع قيادات الوزارة لإستكمال الاستعدادات لشهر رمضان الكريم

كميات إضافية من البوتاجاز للسوق.. وزارة البترول تعلن اكتمال الاستعدادات لشهر رمضان الكريم

بالصور

وزير التعليم العالي يسلم جائزة مكتبة الإسكندرية العالمية للفائزين في احتفالية كبرى

جائزة مكتبة الإسكندرية العالمية
جائزة مكتبة الإسكندرية العالمية
جائزة مكتبة الإسكندرية العالمية

انضمام مروان المسلماني وسما إبراهيم وأحمد محارب دوجلاس وملك دهشان للمسلسل الإذاعي فات المعاش

سما إبراهيم
سما إبراهيم
سما إبراهيم

نؤة بنت تحبها.. هدى الاتربي تكشف صور جديدة من مسلسل مناعة

هدى الإتربي
هدى الإتربي
هدى الإتربي

مي سليم تروج لشخصيتها في روج أسود: ربنا حلل الطلاق ماحللش الظلم

مي سليم
مي سليم
مي سليم

فيديو

عائشة الكيلاني

معقول دي هي.. أحدث ظهور لـ عائشة الكيلاني بعد 30 عملية تجميل يشعل الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

عصام محمد عبد القادر يكتب: النرجسية

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: رمضان والأسواق العالمية.. اقتصاد بلا ضمير !

سالي عاطف

كيف تتحرك القاهرة لتثبيت حضورها داخل القارة وفي قلب الاتحاد الإفريقي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عام من التناقضات والمخاوف

يسري غازي

يسري غازي يكتب: الهلال منا والزمالك منه

المزيد