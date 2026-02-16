غير مقبول.. وليد سليمان يهاجم بيان الجيش الملكي بعد مباراة الأهلي

وجّه وليد سليمان، نجم الأهلي السابق، انتقادات قوية لإدارة نادي الجيش الملكي المغربي، بعد البيان الرسمي الذي أصدره النادي عقب مواجهة الفريقين، والتي أُقيمت اليوم ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.



تصريحات وليد سليمان مع إبراهيم فايق على MBC مصر

وخلال ظهوره في تصريحات تلفزيونية مع الإعلامي إبراهيم فايق عبر قناة MBC مصر، عبّر وليد سليمان عن استيائه من مضمون البيان، مؤكدًا أنه غير مقبول ولا يليق بالعلاقة بين الناديين.

وقال سليمان: “بيان إدارة الجيش الملكي بعد مباراة النهارده.. أقولهم عيب وميصحش البيان ده، عيب.. مشفتوش الاستقبال ليكم هنا كان عامل إزاي؟”.



الجيش الملكي يدين تصرفات بعض جماهير الأهلي

وكان نادي الجيش الملكي قد أصدر بيانًا رسميًا أدان فيه التصرفات الصادرة عن بعض جماهير الأهلي داخل استاد القاهرة، وعلى رأسها واقعة رمي القارورات داخل الملعب.

واعتبر النادي المغربي أن تلك التصرفات تمثل تهديدًا مباشرًا لسلامة لاعبيه وأعضاء الجهاز الفني، مطالبًا باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الفرق المشاركة وضمان عدم تكرار مثل هذه الأحداث.



جدل بعد المباراة وردود فعل متباينة



وأثار بيان الجيش الملكي جدلًا واسعًا بين جماهير الأهلي، خاصة أن المباراة شهدت أجواء جماهيرية كبيرة وحضورًا قويًا، وسط تأكيدات من جانب البعض أن الاستقبال كان على أعلى مستوى، وأن ما حدث لا يعبر عن جمهور الأهلي بشكل عام.

في المقابل، شدد متابعون على ضرورة احترام قواعد التنظيم داخل الملاعب، وعدم السماح بأي تجاوزات قد تسيء لصورة الكرة المصرية أو تهدد سلامة اللاعبين



