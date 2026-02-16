فورد تقدم يريتوري موديل 2026.. لعشاق السيارات الأمريكية

كشفت العلامة الأمريكية فورد، عن نسختها المحسنة من سيارة يريتوري موديل 2026، والتي تنتمي إلى عائلة السيارات الرياضية من فئة الـ SUV، مع باقة كبيرة من التجهيزات، وبالطبع بقدرات الدفع الرباعي للعجلات.

حصلت فورد تيريتوري على حزمة تحديثات واضحة في واجهتها الأمامية، حيث جاءت الشبكة بتصميم أكثر جرأة مع مصد أمامي يمنح السيارة حضوراً أقوى على الطريق، كما تم اعتماد منظومة إضاءة كاملة بتقنية LED في المصابيح الأمامية والخلفية، بما يعزز وضوح الرؤية ويواكب التوجهات الحديثة في هذه الفئة.

فورد تيريتوري

وتتوفر السيارة بألوان خارجية جديدة، من بينها الرمادي كاكتوس والأخضر أويسيس، وتشمل التجهيزات الخارجية مرايا جانبية كهربائية مزودة بإشارات انعطاف مدمجة، إلى جانب قضبان على السقف تعزز الطابع العملي، وجناح رياضي مثبت أعلى الزجاج الخلفي لتحسين الانسيابية، وتبلغ سعة صندوق الأمتعة 448 لتراً، مع إمكانية زيادتها إلى 1,422 لتراً عند طي المقاعد الخلفية.

مقصورة محدثة وتقنيات اتصال متطورة

شهدت المقصورة تحسينات ملحوظة شملت المقاعد التي أعيد تصميمها مع دعامات رأس أعرض لرفع مستوى الراحة في الرحلات الطويلة، كما تم توزيع منافذ USB وType-C سريعة الشحن في الأمام والخلف لتلبية احتياجات الركاب في مختلف الصفوف.

فورد تيريتوري

وتعتمد السيارة على شاشة معلومات وترفيه مزدوجة بقياس 12.3 بوصة، تدمج بين عرض البيانات وأنظمة الوسائط، مع دعم كامل لتطبيقي Apple CarPlay وAndroid Auto، ما يتيح تكاملاً سلساً مع الهواتف الذكية.

كما جرى تحديث تصميم عناصر التحكم بنظام التكييف لتصبح أكثر وضوحاً وسهولة في الاستخدام، بينما يعتمد النظام الصوتي على تقنية ثلاثية الأبعاد من Arkamys، مع خصائص تقليل ضوضاء الطريق وتحسين جودة الصوت داخل المقصورة، كما يتوفر نظام FordPass الذي يسمح بالتحكم عن بُعد في قفل وفتح السيارة عبر الهاتف الذكي.

فورد تيريتوري

أنظمة مساعدة قيادة تعزز السلامة

تأتي تيريتوري مزودة بحزمة من أنظمة دعم السائق التي تركز على تعزيز الأمان أثناء القيادة اليومية، وتشمل هذه الأنظمة خاصية التحذير عند مغادرة المسار، ونظام المساعدة على البقاء ضمن الحارة المرورية، إضافة إلى نظام التحكم في مركز المسار.

فورد تيريتوري

محرك إيكوبوست

تواصل السيارة الاعتماد على محرك إيكوبوست رباعي الأسطوانات بسعة 1.8 لتر، يولد قوة تبلغ 140 كيلوواط وعزم دوران يصل إلى 320 نيوتن متر، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء.