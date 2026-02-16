قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تجدد الجدل حول وفاة جيفري إبستين بعد الكشف عن ملايين الوثائق الجديدة
قبل ماتشتري.. تحديث جديد لأسعار الدواجن والبانيه اليوم بالأسواق
دعاء الفجر للرزق 28 شعبان.. كلمات مستجابة بعد الصلاة
تبدأ من 65 ألف ريال.. أسعار ومواصفات إم جي ZS في السعودية
فورد تقدم يريتوري موديل 2026.. لعشاق السيارات الأمريكية
بينها شخصيات بارزة عالميا.العدل الأمريكية تنشر قائمة تضم 300 اسم في ملفات إبستين
هتفطر الساعة كام؟.. موعد أذان المغرب أول أيام شهر رمضان
مي كساب: لا أخشى الحسد على أولادي وعدم ظهورهم احتراما لاختيارهم.. فيديو
الرئاسة الأوكرانية: الوفد في طريقه إلى جنيف لجولة جديدة من مفاوضات هدنة الطاقة
وزير الخارجية الإيراني يصل جنيف لاستئناف المفاوضات النووية مع أمريكا
سعر أعلى سعر دولار اليوم 16-2-2026
محاكمة 25 متهما في خلية أكتوبر الإرهابية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

فورد تقدم يريتوري موديل 2026.. لعشاق السيارات الأمريكية

فورد تيريتوري
فورد تيريتوري
صبري طلبه

كشفت العلامة الأمريكية فورد، عن نسختها المحسنة من سيارة يريتوري موديل 2026، والتي تنتمي إلى عائلة السيارات الرياضية من فئة الـ SUV، مع باقة كبيرة من التجهيزات، وبالطبع بقدرات الدفع الرباعي للعجلات.

حصلت فورد تيريتوري على حزمة تحديثات واضحة في واجهتها الأمامية، حيث جاءت الشبكة بتصميم أكثر جرأة مع مصد أمامي يمنح السيارة حضوراً أقوى على الطريق، كما تم اعتماد منظومة إضاءة كاملة بتقنية LED في المصابيح الأمامية والخلفية، بما يعزز وضوح الرؤية ويواكب التوجهات الحديثة في هذه الفئة.

فورد تيريتوري

وتتوفر السيارة بألوان خارجية جديدة، من بينها الرمادي كاكتوس والأخضر أويسيس، وتشمل التجهيزات الخارجية مرايا جانبية كهربائية مزودة بإشارات انعطاف مدمجة، إلى جانب قضبان على السقف تعزز الطابع العملي، وجناح رياضي مثبت أعلى الزجاج الخلفي لتحسين الانسيابية، وتبلغ سعة صندوق الأمتعة 448 لتراً، مع إمكانية زيادتها إلى 1,422 لتراً عند طي المقاعد الخلفية.

مقصورة محدثة وتقنيات اتصال متطورة

شهدت المقصورة تحسينات ملحوظة شملت المقاعد التي أعيد تصميمها مع دعامات رأس أعرض لرفع مستوى الراحة في الرحلات الطويلة، كما تم توزيع منافذ USB وType-C سريعة الشحن في الأمام والخلف لتلبية احتياجات الركاب في مختلف الصفوف.

فورد تيريتوري

وتعتمد السيارة على شاشة معلومات وترفيه مزدوجة بقياس 12.3 بوصة، تدمج بين عرض البيانات وأنظمة الوسائط، مع دعم كامل لتطبيقي Apple CarPlay وAndroid Auto، ما يتيح تكاملاً سلساً مع الهواتف الذكية. 

كما جرى تحديث تصميم عناصر التحكم بنظام التكييف لتصبح أكثر وضوحاً وسهولة في الاستخدام، بينما يعتمد النظام الصوتي على تقنية ثلاثية الأبعاد من Arkamys، مع خصائص تقليل ضوضاء الطريق وتحسين جودة الصوت داخل المقصورة، كما يتوفر نظام FordPass الذي يسمح بالتحكم عن بُعد في قفل وفتح السيارة عبر الهاتف الذكي.

فورد تيريتوري

أنظمة مساعدة قيادة تعزز السلامة

تأتي تيريتوري مزودة بحزمة من أنظمة دعم السائق التي تركز على تعزيز الأمان أثناء القيادة اليومية، وتشمل هذه الأنظمة خاصية التحذير عند مغادرة المسار، ونظام المساعدة على البقاء ضمن الحارة المرورية، إضافة إلى نظام التحكم في مركز المسار.

فورد تيريتوري

محرك إيكوبوست 

تواصل السيارة الاعتماد على محرك إيكوبوست رباعي الأسطوانات بسعة 1.8 لتر، يولد قوة تبلغ 140 كيلوواط وعزم دوران يصل إلى 320 نيوتن متر، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء.

فورد يريتوري فورد تيريتوري سيارة فورد تيريتوري السيارة فورد تيريتوري السيارة الرياضية فورد تيريتوري فورد تيريتوري 2026 مواصفات فورد تيريتوري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

تغييرات كبيرة| حركة المحافظين وأداء اليمين غدًا.. أسماء

الرئيس السيسي

موعد صرف زيادة المرتبات والمعاشات بعد توجيهات الرئيس السيسي بشأن الحزمة الاجتماعية

بطاقة التموين

400 جنيه على بطاقة التموين.. موعد صرف منحة رمضان ضمن حزمة الحماية الاجتماعية

رمضان يوم اي

الأربعاء أم الخميس؟.. البحوث الفلكية تحسم موعد رمضان 2026

رفع المرتبات والمعاشات

زيادة التموين ومفاجأة بشأن رفع المرتبات والمعاشات.. 8 هدايا من الحكومة بحزمة الحماية الجديدة

سعر الذهب

500 جنيه دفعة واحدة| الجنيه الذهب يواصل التراجع.. وعيار 21 الآن مفاجأة

الرئيس عبد الفتاح السيسي

بالأسماء .. مصادر تكشف لصدي البلد عن ملامح حركة المحافظين| تفاصيل

طقس غداً

طقس غداً.. 3 ظواهر جوية تضرب القاهرة والساحل والصعيد| تفاصيل

ترشيحاتنا

اجتماعات وزير البترول مع القيادات للاستعدادات لشهر رمضان

زيادة عدد أسطوانات البوتاجاز.. متحدث البترول يكشف استعدادات رمضان وحقيقة تكلفة عداد الغاز

جانب من الحملة

حملة إزالات لمخالفات المباني في حدائق أكتوبر ومصادرة المعدات.. صور

جانب من الجولة

رئيس جهاز العاشر من رمضان يتابع استكمال أعمال الترفيق بمشروعات الإسكان

بالصور

وزير التعليم العالي يسلم جائزة مكتبة الإسكندرية العالمية للفائزين في احتفالية كبرى

جائزة مكتبة الإسكندرية العالمية
جائزة مكتبة الإسكندرية العالمية
جائزة مكتبة الإسكندرية العالمية

انضمام مروان المسلماني وسما إبراهيم وأحمد محارب دوجلاس وملك دهشان للمسلسل الإذاعي فات المعاش

سما إبراهيم
سما إبراهيم
سما إبراهيم

نؤة بنت تحبها.. هدى الاتربي تكشف صور جديدة من مسلسل مناعة

هدى الإتربي
هدى الإتربي
هدى الإتربي

فيديو

عائشة الكيلاني

معقول دي هي.. أحدث ظهور لـ عائشة الكيلاني بعد 30 عملية تجميل يشعل الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

عصام محمد عبد القادر يكتب: النرجسية

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: رمضان والأسواق العالمية.. اقتصاد بلا ضمير !

سالي عاطف

كيف تتحرك القاهرة لتثبيت حضورها داخل القارة وفي قلب الاتحاد الإفريقي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عام من التناقضات والمخاوف

يسري غازي

يسري غازي يكتب: الهلال منا والزمالك منه

المزيد