تجدد الجدل حول وفاة جيفري إبستين بعد الكشف عن ملايين الوثائق الجديدة

أثار الكشف عن نحو 3 ملايين وثيقة جديدة مرتبطة بملف الملياردير الأمريكي والمجرم الجنسي جيفري إبستين موجة جديدة من التساؤلات حول ظروف وفاته في محبسه عام 2019، رغم الرواية الرسمية التي تؤكد أنه انتحر.

وأشار تقرير نشره موقع "واللاه" العبري إلى أن الوثائق كشفت تفاصيل لم تذكر سابقًا، بينها لقطات من كاميرات المراقبة أظهرت ما وُصف بـ"وميض برتقالي ضبابي" يتحرك صعودًا نحو جناح إبستين في حوالي الساعة 22:39 ليلة وفاته. بينما أرجعت وزارة العدل المشهد إلى أحد الحراس يحمل أغطية برتقالية، لم يتم حسم النقاش بشكل نهائي، مما أعاد إشعال نظريات المؤامرة حول احتمال قتله قبل مثوله للمحاكمة.

كما تضمنت الوثائق مسودة بيان رسمي تشير إلى وقت وفاة يسبق التاريخ المعلن، وهو ما وصفته وزارة العدل بأنه "خطأ مطبعي"، بينما اعتبره مراقبون مؤشراً على تناقضات مثيرة للريبة.

وتطرقت الوثائق أيضًا إلى اتصالات بين محامي إبستين والسلطات حول إمكانية إبرام صفقة تعاون، وسط تكهنات بأنه كان يمتلك معلومات حساسة عن شخصيات بارزة في الولايات المتحدة وخارجها.

في الوقت نفسه، سلط التقرير الضوء على إخفاقات أمنية شهدتها ليلة الوفاة، بما في ذلك تعطل كاميرات المراقبة وعدم التزام الحراس بجولات التفقد الدورية، وهو ما سبق أن أشار إليه تحقيق داخلي.

وفي تعليق من جانب الطب الشرعي، قال الدكتور مايكل بادن، الذي استعانت به عائلة إبستين، إن الإصابات في عنقه تتوافق أكثر مع الخنق منها مع الشنق، وهو ما يتناقض مع استنتاج تقرير الطب الشرعي الرسمي الذي أعلن الانتحار.