تقرير أمريكي: توم باراك حافظ على تواصل مع إبستين حتى بعد توليه مناصب رسمية

كشف تقرير نشرته شبكة CBS News أن السفير الأمريكي لدى تركيا والمبعوث الخاص إلى سوريا، توم باراك، كان على تواصل مستمر مع رجل الأعمال الراحل جيفري إبستين، وذلك استناداً إلى تحليل مراسلات ورسائل بريد إلكتروني أُفرج عنها ضمن ما يُعرف بـ"وثائق إبستين" من قبل وزارة العدل الأمريكية.

وبحسب التقرير، فإن العلاقة بين باراك وإبستين امتدت لسنوات، واستمرت حتى بعد انخراط بيرك في جمع التبرعات لحملة دونالد ترامب الانتخابية عام 2016، وكذلك خلال الفترة التي أصبح فيها زائراً متكرراً للبيت الأبيض.



وأشارت المراسلات، وفق الشبكة، إلى أن إبستين كان يعتبر باراك بمثابة قناة محتملة لنقل معلومات أو رسائل إلى ترامب، في ما يسلط الضوء على طبيعة العلاقة بين الطرفين خلال تلك المرحلة.