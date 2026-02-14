قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كأس الاتحاد الإنجليزي| ليفربول يتقدم على برايتون بهدف في الشوط الأول
قبل سحور رمضان.. اعرف الفرق بين الفجر الصادق والكاذب
مصر الأول عربيًا وأفريقيًا والثالث عالميا في تصنيف فيفا للرياضات الإلكترونية
درجات الحرارة المتوقعة غدا.. الأرصاد تكشف التفاصيل عن طقس الأحد
الصحة: دعم الدولة لضمان أمان أكياس الدم ارتفع 4 أضعاف
بيراميدز يهزم باور ديناموز بثلاثية في دوري أبطال إفريقيا
برلماني: توجيهات الرئيس السيسي بالتوسع في برامج الحماية رسالة طمأنة للمواطنين
مساحة عملاقة.. ماذا تقدم تويوتا إنوفا 2026 وكم سعرها في السعودية؟
أبو زهرة: حزمة الحماية الاجتماعية قبل رمضان تؤكد أولوية المواطن لدى الدولة
شوط أول إيجابي بين إنتر ميلان ويوفنتوس بالدوري الإيطالي
دنيا سمير غانم: أنا مع التربية الحديثة للأطفال.. وخناقاتي مع زوجي على الواتس آب
الاتحاد المصري لكرة اليد يستنكر أحداث مباراة الأهلي وسموحة للناشئين ويوقع عقوبات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أمنية باهي تتألق بالأحمر في أحدث جلسة تصوير احتفالا بعيد الحب

الفنانة أمنية باهي
الفنانة أمنية باهي
أوركيد سامي

خطفت الفنانة الشابة أمنية باهي، الأنظار بإطلالة مميزة احتفالا بعيد الحب، حيث ظهرت في أحدث جلسة تصوير بفستان أحمر جذاب عكس أجواء الرومانسية والأناقة.

وشاركت أمنية باهي جمهورها مجموعة من الصور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، لتتلقى تفاعلًا واسعًا من متابعيها الذين عبّروا عن إعجابهم بإطلالتها المميزة وأناقتها اللافتة.
 

واعتمدت أمنية إطلالة ناعمة، إذ نسّقت فستانها الأحمر مع مكياج هادئ أبرز ملامحها، وتسريحة شعر بسيطة أضفت لمسة أنثوية راقية، لتؤكد حضورها اللافت في المناسبات الخاصة وجلسات التصوير.

يذكر أن تتألقت أمنية باهي مؤخرا في مسلسل لعبة قلبت بجد

ويُعد مسلسل «لعبة وقلبت بجد» من الأعمال التي تناقش   قضايا الأسرة والمجتمع، مع التركيز على تأثير الألعاب الإلكترونية ومواقع التواصل على الأجيال الجديدة.

المسلسل من إنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية عبر شركة United Studios، قصة محمد عبد العزيز، سيناريو وحوار علاء حسن، هبة رجب، هدير شريف، وإخراج حاتم متولي في أولى تجاربه الإخراجية، ويشارك في البطولة أحمد زاهر، عمر الشناوي، ريام كفارنة، حجاج عبد العظيم، دنيا المصري، شريف إدريس، منى أحمد زاهر، زينب يوسف شعبان، إلى جانب عدد من الفنانين.

https://www.instagram.com/p/DUv8ns1DDxK/?img_index=7&igsh=ZXRjYnN6NWt4eGRu

أمنية باهي اخبار الفن نجوم الفن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس المحافظين

مصادر: حركة محافظين "موسعة" الاثنين وتشمل تغيير 17 محافظا وتعيين 19 نائبا.. تفاصيل

العثور على اجنة

وسط ظروف غامضة.. العثور على جوال بداخله أجنة صغار في المنيا

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية

سعر الذهب الآن في مصر عيار 21 مفاجأة

مباراة الأهلى والجيش الملكى

موعد مباراة الأهلى والجيش الملكى بدورى أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

القبض على المتهمين

القبض على 3 متهمين في واقعة العثور على أجنة داخل جوال بالمنيا

النادي الأهلي

الأهلي في ورطة| الشحات يفرض شروطه وديانج يتمرد وداري: عايز حقي

حزمة الحماية الاجتماعية

دعم ومساندة وتمكين.. ننشر ملامح الحزمة الاجتماعية الجديدة في رمضان| تفاصيل

التطبيق

وزارة الداخلية تستحدث منصة التحقق البايومترى والمصادقة

ترشيحاتنا

نشأت الديهي

تغييرات تنفيذية| نشأت الديهي : انتظروا حركة المحافظين الجديدة قريبا

أحمد موسى

أحمد موسى: مطلوب خدمات خاصة بالوجبات المقدمة لركاب درجة رجال الأعمال في مصر للطيران

نشأت الديهي

قبل رمضان.. نشأت الديهي يكشف عن مفاجأة الرئيس السيسي لدعم المصريين

بالصور

راندا البحيري عن فوازير شبيك لبيك: هنجسد أدوار شخصيات فنية مشهورة| خاص

راندا البحيري
راندا البحيري
راندا البحيري

إيناس عز الدين تتألق بالأحمر في عيد الحب وتخطف الأنظار بإطلالة مميزة

ايناس عز الدين
ايناس عز الدين
ايناس عز الدين

رمضان 2026 .. راندا البحيري عن مشاركتها فى مسلسل الضحايا: دور مختلف ويحمل طابع الأعمال الأجنبية |خاص

راندا البحيري
راندا البحيري
راندا البحيري

افتتاح 10 مساجد جديدة بتكلفة 59 مليون جنيه بالشرقية استعدادا لشهر رمضان

مسجد
مسجد
مسجد

فيديو

ياسر جلال

بأجواء مبهجة.. ياسر جلال يروج لمسلسله الجديد بـ مين اللي ميحبش مودي

مسلسل صحاب الأرض

اتغير 3 مرات.. صحاب الأرض يثير جدلا في إسرائيل قبل عرضه في رمضان

رامز جلال ليفل الوحش

من 50 إلى 100 ألف دولار في الحلقة الواحدة .. جدل حول أجور برنامج رامز جلال

برايان أرمسترونغ

بسبب انهيار العملات المشفرة .. ملياردير يخسر 10 مليارات دولار من ثروته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: شهيدة الحب

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تداعيات ضرب إيران على الشرق الأوسط

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: الجامعات الأهلية.. مراجعة شاملة لضمان الجودة والتطوير

المزيد