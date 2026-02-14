أمنية باهي تتألق بالأحمر في أحدث جلسة تصوير احتفالا بعيد الحب

خطفت الفنانة الشابة أمنية باهي، الأنظار بإطلالة مميزة احتفالا بعيد الحب، حيث ظهرت في أحدث جلسة تصوير بفستان أحمر جذاب عكس أجواء الرومانسية والأناقة.

وشاركت أمنية باهي جمهورها مجموعة من الصور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، لتتلقى تفاعلًا واسعًا من متابعيها الذين عبّروا عن إعجابهم بإطلالتها المميزة وأناقتها اللافتة.



واعتمدت أمنية إطلالة ناعمة، إذ نسّقت فستانها الأحمر مع مكياج هادئ أبرز ملامحها، وتسريحة شعر بسيطة أضفت لمسة أنثوية راقية، لتؤكد حضورها اللافت في المناسبات الخاصة وجلسات التصوير.

يذكر أن تتألقت أمنية باهي مؤخرا في مسلسل لعبة قلبت بجد

ويُعد مسلسل «لعبة وقلبت بجد» من الأعمال التي تناقش قضايا الأسرة والمجتمع، مع التركيز على تأثير الألعاب الإلكترونية ومواقع التواصل على الأجيال الجديدة.

المسلسل من إنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية عبر شركة United Studios، قصة محمد عبد العزيز، سيناريو وحوار علاء حسن، هبة رجب، هدير شريف، وإخراج حاتم متولي في أولى تجاربه الإخراجية، ويشارك في البطولة أحمد زاهر، عمر الشناوي، ريام كفارنة، حجاج عبد العظيم، دنيا المصري، شريف إدريس، منى أحمد زاهر، زينب يوسف شعبان، إلى جانب عدد من الفنانين.

https://www.instagram.com/p/DUv8ns1DDxK/?img_index=7&igsh=ZXRjYnN6NWt4eGRu