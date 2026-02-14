صلاح يسجل ويقود ليفربول للفوز على برايتون وبلوغ ثمن نهائي كأس الاتحاد

فاز فريق ليفربول على نظيره برايتون، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما، في إطار الدور الرابع من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وشهد التشكيل الأساسي لفريق ليفربول، تواجد الدولي المصري محمد صلاح، في قيادة خط الهجوم.

وجاء هدف ليفربول الأول عن طريق كورتيس جونز في الدقيقة 41؛ بعد تلقيه تمريرة رائعة من كركيز ليحولها في الشباك.

وفي الشوط الثاني، أحرز دومينيك سوبوسلاي الهدف الثاني للريدز في الدقيقة 56 من تسديدة قوية.

وسجل محمد صلاح الهدف الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة 68؛ بعدما نفذها ببراعة على يسار الحارس لتخترق الشباك.

وخاض ليفربول، المباراة بالتشكيل التالي:

حارس المرمى: أليسون.

خط الدفاع: ميلوس كركيز، فيرجل فان دايك، إبراهيما كوناتي، دومينيك سوبوسلاي.

خط الوسط: فلوريان فيرتز، ألكسيس ماك إليستر، كورتيس جونز.

خط الهجوم: محمد صلاح، كودي جاكبو، كييزا.

وبهذه النتيجة، يتأهل فريق ليفربول إلى ثمن نهائي بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.