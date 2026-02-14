قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور.. ديسكو مصر وواما ولولا جفان يتألقون في عيد الحب بـ نويبع
بعد خفض أسعار الفائدة.. أعلى عائد على شهادات الإدخار لمدة سنة
كأس الاتحاد الإنجليزي| ليفربول يتقدم على برايتون بهدف في الشوط الأول
قبل سحور رمضان.. اعرف الفرق بين الفجر الصادق والكاذب
مصر الأول عربيًا وأفريقيًا والثالث عالميا في تصنيف فيفا للرياضات الإلكترونية
درجات الحرارة المتوقعة غدا.. الأرصاد تكشف التفاصيل عن طقس الأحد
الصحة: دعم الدولة لضمان أمان أكياس الدم ارتفع 4 أضعاف
بيراميدز يهزم باور ديناموز بثلاثية في دوري أبطال إفريقيا
برلماني: توجيهات الرئيس السيسي بالتوسع في برامج الحماية رسالة طمأنة للمواطنين
مساحة عملاقة.. ماذا تقدم تويوتا إنوفا 2026 وكم سعرها في السعودية؟
أبو زهرة: حزمة الحماية الاجتماعية قبل رمضان تؤكد أولوية المواطن لدى الدولة
شوط أول إيجابي بين إنتر ميلان ويوفنتوس بالدوري الإيطالي
توك شو

قبل رمضان.. نشأت الديهي يكشف عن مفاجأة الرئيس السيسي لدعم المصريين

محمد البدوي

كشف الإعلامي نشأت الديهي، تفاصيل اللقاء الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد كجوك وزير المالية، مؤكدًا أن الاجتماع تناول ملفات الحماية الاجتماعية والدعم النقدي للمواطنين المستحقين.

وأوضح "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "Ten"، مساء السبت، أن الرئيس وجّه بضرورة سرعة التحرك لتقديم دعم نقدي مباشر للفئات الأكثر احتياجًا، مع النظر في تبكير صرف مرتبات شهر فبراير، في ضوء الأعباء الواقعة على كاهل المواطنين، خاصة مع قرب شهر رمضان وما يرتبط به من طقوس وعادات اجتماعية يصعب الاستغناء عنها.

خطة زيادة المرتبات

وأشار إلى أن الاجتماع شهد مناقشة تمويل المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، إلى جانب مراجعة المؤشرات الأولية لموازنة عام 2026، وخطة زيادة المرتبات والدخول للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، فضلًا عن متابعة الرئيس لملف الضرائب وتطوير المنظومة الضريبية.


وأكد أن اللقاء يُعد أول اجتماع يُعقد في قصر الاتحادية، ويعكس حجم المتابعة الدقيقة والرقابة المباشرة من الرئيس على أداء الحكومة، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء سيعقد مؤتمرًا صحفيًا غدًا للإعلان رسميًا عن تفاصيل توجيهات الرئيس بشأن حزم الحماية الاجتماعية الجديدة.

التخفيف عن المواطنين

وأضاف أن توقيت هذه الحزمة يعكس حرص القيادة السياسية على التخفيف عن المواطنين، ويؤكد شعور الرئيس بالمواطن المصري وتواصله مع ما يشغل باله من تحديات اقتصادية ومعيشية.

راندا البحيري
ايناس عز الدين
راندا البحيري
مسجد
