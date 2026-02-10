نشأت الديهي عن التعديل الوزاري الجديد: "الرئيس ينظر فقط لمصر ولا يرى أسماء"

علق الإعلامي نشأت الديهي، على التعديل الوزاري الجديد، قائلًا إن الرئيس عبد الفتاح السيسي ينظر فقط إلى مصر والصالح العام ولا ينظر إلى أسماء أو توجهات.



الصالح العام للدولة المصرية

وأضاف "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "Ten"، مساء الثلاثاء، "الرئيس لا يرى أمامه إلا مصر والدولة المصرية والصالح العام للدولة المصرية، الرئيس لا ينظر إلى أسماء أو ألوان أو توجهات ولا إلى تاريخ أو جغرافيا ولكن ينظر إلى من يستطيع أن يقود عربة هذه الوزارة ويصل بها إلى بر الأمان المطلوب في الوقت المناسب بالتكلفة المناسبة والابتكار المناسب".



وتابع: "الرئيس لا ينظر إلى أحد مين فلان أو الدكتور فلان أو المهندس فلان كل دي أسماء، الرئيس ينظر فقط إلى مصر والمطلوب منه ودائما ما يعلنها ويقول أنا مسؤول أمام الله ودائما ما أراعي الحق والباطل والخير والشر والصح والخطأ بمسطرة أن ربنا شايفنا كلنا، ويخطئ من يظن أن الرئيس ينظر إلى أسماء ولكنه ينظر إلى أهداف أو التكليفات الثمانية للحكومة وهي تكليفات رئاسية لابد لكل وزير أن يحفظها".