عاجل
4000 وجبة ساخنة يوميا.. افتتاح مطبخ "المحروسة" للإطعام بمنطقة رمسيس
إجراء مصري - سعودي رسمي يخص مواسم الحج والعمرة المقبلة
يلعب في فريق الشباب | أزمة غير متوقعة بمستقبل حمزة عبد الكريم مع برشلونة
تشيلسي يسقط في فخ التعادل أمام ليدز يونايتد
شيخ الأزهر يهنئ الحكومة الجديدة ويدعو لها بالتوفيق في تحقيق تطلعات الشعب
إيران : نثمّن الدور المحوري لمصر في خفض التصعيد بالمنطقة
واشنطن تدرس مصادرة ناقلات نفط إيرانية في ضغوط متصاعدة على طهران
بكفالة ألف جنيه | إخلاء سبيل المتهم بالتحرش بفتاة الأتوبيس
الأرصاد تحذر : رياح قوية ورمال وغبار تضرب مصر فى هذا الموعد
مش مرغوب فيه | رئيس فلامنجو يغلق الباب نهائيًا أمام عودة جونيور من ريال مدريد
أ ف ب : نجاة الرئيس الكولومبي من محاولة اغتيال
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

محمد الباز : تشكيل الحكومة الجديدة جاء سريًا للحفاظ على الإيقاع السياسي

محمد الباز
محمد الباز
محمد البدوي

قال الكاتب الصحفي محمد الباز إن تشكيل الحكومة الجديدة جرى وفق فلسفة واضحة اعتمدت على أقصى درجات السرية والكتمان، وذلك قبل إعلان الحكومة رسميًا ومنح البرلمان لها الثقة.

ترشيحات عبر بعض وسائل الإعلام

وأوضح "الباز" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "Ten"، مساء الثلاثاء، أن ما تم تداوله سابقًا من ترشيحات عبر بعض وسائل الإعلام كان في إطار التكهنات، مؤكدًا أن الفلسفة الحاكمة لعملية التشكيل استهدفت الحفاظ على إيقاع العملية السياسية بشكل عام، وعدم التأثير عليها أو إرباك المشهد العام.

عملية التغيير داخل الحكومة

وأشار إلى أن عملية التغيير داخل الحكومة لم تكن عشوائية، بل سبقتها مرحلة من التفكير وإعادة النظر، مع تعمّد الانتظار حتى اللحظات الأخيرة قبل الإعلان النهائي، بما يحقق أكبر قدر من التوازن والدقة في الاختيارات.

الشخصيات المؤثرة في المجال العام

وتحدث عن المستشار محمود فوزي، مؤكدًا أنه يمتلك مسارًا مهنيًا واضحًا يستكمله، ويُعد من الشخصيات المؤثرة في المجال العام، وصاحب تجربة ثرية تثير الارتياح، لما يتمتع به من طاقة كبيرة ودقة عالية، فضلًا عن ثقافة قانونية وسياسية واسعة، واصفًا إياه بأنه "رجل دولة رصين".

وفي سياق متصل، شدد على أن خروج أي وزير من التشكيل الحكومي لا يعني نهاية مسيرته السياسية، لافتًا إلى أن المرحلة المقبلة قد تشهد انتقال بعض القيادات من العمل التنفيذي إلى العمل الحزبي، في إطار إعادة توزيع الأدوار داخل المشهد السياسي.

بالصور

احذر .. مشاكل صحية خطيرة تصيبك بسبب عدم تغيير ملاءات السرير باستمرار

عدم تغير ملاءات السرير بإستمرار يسبب مشاكل صحية خطيرة
طريقة عمل لازانيا باللحمة المفرومة والبشاميل .. بخطوات سهلة وطعم غني

طريقة عمل اللازانيا باللحمة المفرومة والباشاميل
حمادة هلال: المداح 6 آخر الأجزاء والجمهور أجبرنا على الإستمرار| خاص

حمادة هلال
وكيلة وزارة الشباب والرياضة بالشرقية تتفقد ملتقى التوظيف بالصالة المغطاة بالزقازيق

جانب من الملتقي
فيديو

جلسة صلح تحولت لمـ.ــجزرة في فيصل

جلسة صلح تحولت لجريمة قتل جماعي في فيصل .. كواليس

حفل جزيرة إبستين المصري

على طريقة إبستين.. ضبط منظم حفل مثير للجدل دون تراخيص بالقاهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

