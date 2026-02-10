أحمد موسى: عاوزين 2026 يكون عام مودة ومحبة بين الحكومة والشعب المصري

كشف الإعلامي أحمد موسى، أن تكليف الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل الحكومة الجديدة لم يكن من فراغ نتيجة عمل حقيقي على أرض الواقع وجهد هائل ومتابعة دقيقة لكل الملفات وراجل بيشتغل .

وتابع الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، مفيش مجاملات ياجماعة في الشغل محدش بيجامل حد، لما نقول كلمة حلوة دي كلمة حق مش مجاملة لحد.

وأردف أحمد موسى: ليا طلب من الدكتور مدبولي بعد التهنئة ليه ولكافة الوزراء، أرجو منه وهذا رجاء وطلب مع الحكومة الجديدة أن يكون أول قرار في اجتماع الحكومة تخفيف الأعباء عن المواطنين ولا زيادة في أسعار الخدمات المقدمة للمواطنين لمدة سنة ولا أي أعباء إضافية

واستطرد الإعلامي أحمد موسى، عاوزين عام 2026 يكون عام مودة ومحبة بين الحكومة والشعب المصري، موجها كل التحية والشكر والتقدير للوزراء الذين أدوا مهمتهم وأي مسئول بيجي يأدي خدمة للبلد نقوله شكرًا.

ووجه الشكر للدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات على ما قدمه في الوزارة، موضحا أنه سوف ينتقل إلى واحدة من أكبر شركات التكنولوجيا العالمية على مستوى العالم وليس مصر.

وأضاف أنه تم إلغاء وزارة قطاع الأعمال وبعض مهامها يذهب لوزارة التخطيط والباقي لصندوق مصر السيادة، موضحا أنه تم دمج وزارة التعاون الدولي لوزارة الخارجية مع الهجرة والدكتور بدر عبد العاطي راجل يستحق ترن عليه 1 صباحا أو 7 صباحا يرد عليك.