بث مباشر| أحمد موسى يكشف مفاجأة التعديل الوزاري في حكومة مدبولي

قدم الإعلامي أحمد موسى، حلقة جديدة من برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء.



ويناقش الإعلامي أحمد موسى في حلقة اليوم من «على مسئوليتي»، عددا من الملفات المحلية والعالمية، ولعل أبرزها، التعديل الوزاري برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وقال أحمد موسى، إن ساعة الحقيقة كانت اليوم الثلاثاء والرئيس السيسي صاحب الكلمة الفصل في التغييرات الوزارية، مضيفا: "شكرا للرئيس عبدالفتاح السيسي على هذه الاختيارات الجديدة في الحكومة".

وتابع أحمد موسى: تم استحداث منصب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية للمشاركة في وضع الخطط المستقبلية.