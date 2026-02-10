محافظ سوهاج يكرم 97 من اللاعبين الشباب والنشء المتفوقين في البطولات العربية والإفريقية

كرم اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، عدد 97 من اللاعبين الشباب والنشء من أبناء المحافظة، الحاصلين على مراكز متقدمة في البطولات العربية والإفريقية وعلى مستوى الجمهورية.

وذلك خلال احتفالية أُقيمت بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور محمد فريد وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج.

محافظة سوهاج

وهنأ محافظ سوهاج اللاعبين المكرمين على ما حققوه من إنجازات مشرفة، مؤكدًا أن تفوقهم الرياضي يعكس حجم المواهب التي تزخر بها المحافظة، ويعد مصدر فخر واعتزاز لأبناء سوهاج جميعًا.

وأشار إلى أن هذه النجاحات تمثل ثمرة للجهد والتدريب المستمر، والدعم الذي تقدمه الدولة للرياضة والرياضيين.

وأكد “سراج” حرص المحافظة على دعم الموهوبين في مختلف الألعاب الرياضية، وتوفير البيئة المناسبة لصقل مهاراتهم، بما يسهم في إعداد أجيال قادرة على المنافسة ورفع اسم مصر عاليًا في المحافل الإقليمية والدولية.

وشدد على أهمية استمرار التفوق والالتزام لتحقيق مزيد من الإنجازات خلال المرحلة المقبلة.

من جانبه، أعرب الدكتور محمد فريد، وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج، عن تقديره لدعم محافظ سوهاج الدائم للرياضيين، مؤكدًا أن التكريم يمثل دافعًا قويًا للاعبين لمواصلة النجاح، ومواصلة تحقيق البطولات في مختلف الألعاب.

وفي ختام الاحتفالية، قام محافظ سوهاج بتسليم شهادات التقدير والهدايا التذكارية للاعبين المكرمين، متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح.

الجدير بالذكر أنه تم تكريم فريق مبادرة مضاد تكنولوجي " نشء " الحاصل على المركز الثالث من برنامج البرلمانات للمبادرات الشبابية تحت شعار نتشارك، المقام بمدينة شرم الشيخ.

وكذلك الفائزين في البرنامج المهاري إطلالة على مستوى الجمهورية في تصميم وتنفيذ الملابس والمنفذ بمركز شباب مدينة سوهاج، كما تم تكريم اللاعبين الحاصلين على مراكز متقدمة في بطولات الجمهورية للجودو.

المشروع القومي موهبة تحت 15 سنة، وتحت 17 إلى 20 سنة آنسات، وتحت 11 سنة، وبطولة الجمهورية لتنس الطاولة تحت 11 سنة، وبطولة كأس مصر لألعاب القوى للإعاقات الذهنية نادي الإيمان للمعاقين.

كما تم تكريم الفائز بالمركز الأول والميدالية الذهبية وزن 107كجم، في بطولة العالم للقوة البدنية البارالمبية “نادي طهطا الرياضي”.

وكذلك تكريم الحاصلين على مراكز الأول والثاني والثالث في البطولة العربية للأندية للجودو 2025، وأيضا تكريم الحاصلين على المركز الأول والثاني والثالث في بطولة الجمهورية للجودو تحت 12 سنة.

وبطولة الجمهورية للبراعم الشتوية للمصارعة مواليد 2014، وبطولة الجمهورية لرفع الأثقال تحت 15 و 17 سنة، وبطولة الجمهورية للناشئين لمصارعة الذراعين 2025م.