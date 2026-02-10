قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الأوقاف يعتمد قرارين تنظيميين لدعم كفاءة الأداء الإداري والمالي
قبل رمضان.. كيفية استخراج الكارت الموحد بديل بطاقة التموين
لن يملكوا أسلحة نووية.. ترامب: قد أرسل حاملة طائرات ثانية لضرب إيران
أحمد موسى: النائب محمد أبو العينين أكد أن مدبولي لديه قدرات كبيرة
ترامب: إيران لن تمتلك سلاحا نوويا أو صواريخ
طلب عاجل من أحمد موسى للحكومة ورئيس الوزراء
أحمد موسى: ضياء رشوان وزير متميز إعلاميا وصحفيا واختيار عبقري
المتحف المصري الكبير يحدد الفئات المعفاة من رسوم الدخول
رغم أوامر الاعتقال الدولية.. طائرة نتنياهو تعبر أجواء دول أوروبية بارزة في طريقها إلى واشنطن
قيادة بخبرة دولية ورؤية إستراتيجية.. السيرة الذاتية لوزير الإنتاج الحربي الجديد
الرئيس السيسي: تعزيز العمل الإفريقى المشترك لتحقيق تطلعات شعوبنا فى استقرارا ورخاء أكثر
الرئيس السيسي: مبادرة لحشد تمويل بقيمة 500 مليار دولار لمشروعات تنموية بأفريقيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ سوهاج يكرم 97 من اللاعبين الشباب والنشء المتفوقين في البطولات العربية والإفريقية

محافظة سوهاج
محافظة سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

كرم اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، عدد 97 من اللاعبين الشباب والنشء من أبناء المحافظة، الحاصلين على مراكز متقدمة في البطولات العربية والإفريقية وعلى مستوى الجمهورية.

وذلك خلال احتفالية أُقيمت بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور محمد فريد وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج.

محافظة سوهاج

وهنأ محافظ سوهاج اللاعبين المكرمين على ما حققوه من إنجازات مشرفة، مؤكدًا أن تفوقهم الرياضي يعكس حجم المواهب التي تزخر بها المحافظة، ويعد مصدر فخر واعتزاز لأبناء سوهاج جميعًا.

وأشار إلى أن هذه النجاحات تمثل ثمرة للجهد والتدريب المستمر، والدعم الذي تقدمه الدولة للرياضة والرياضيين.

وأكد “سراج” حرص المحافظة على دعم الموهوبين في مختلف الألعاب الرياضية، وتوفير البيئة المناسبة لصقل مهاراتهم، بما يسهم في إعداد أجيال قادرة على المنافسة ورفع اسم مصر عاليًا في المحافل الإقليمية والدولية.

وشدد على أهمية استمرار التفوق والالتزام لتحقيق مزيد من الإنجازات خلال المرحلة المقبلة.

من جانبه، أعرب الدكتور محمد فريد، وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج، عن تقديره لدعم محافظ سوهاج الدائم للرياضيين، مؤكدًا أن التكريم يمثل دافعًا قويًا للاعبين لمواصلة النجاح، ومواصلة تحقيق البطولات في مختلف الألعاب.

وفي ختام الاحتفالية، قام محافظ سوهاج بتسليم شهادات التقدير والهدايا التذكارية للاعبين المكرمين، متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح.

الجدير بالذكر أنه تم تكريم فريق مبادرة مضاد تكنولوجي " نشء " الحاصل على المركز الثالث من برنامج البرلمانات للمبادرات الشبابية تحت شعار نتشارك، المقام بمدينة شرم الشيخ.

وكذلك الفائزين في البرنامج المهاري إطلالة على مستوى الجمهورية في تصميم وتنفيذ الملابس والمنفذ بمركز شباب مدينة سوهاج، كما تم تكريم اللاعبين الحاصلين على مراكز متقدمة في بطولات الجمهورية للجودو.

المشروع القومي موهبة تحت 15 سنة، وتحت 17 إلى 20 سنة آنسات، وتحت 11 سنة، وبطولة الجمهورية لتنس الطاولة تحت 11 سنة، وبطولة كأس مصر لألعاب القوى للإعاقات الذهنية نادي الإيمان للمعاقين.

كما تم تكريم الفائز بالمركز الأول والميدالية الذهبية وزن 107كجم، في بطولة العالم للقوة البدنية البارالمبية “نادي طهطا الرياضي”.

وكذلك تكريم الحاصلين على مراكز الأول والثاني والثالث في البطولة العربية للأندية للجودو 2025، وأيضا تكريم الحاصلين على المركز الأول والثاني والثالث في بطولة الجمهورية للجودو تحت 12 سنة.

وبطولة الجمهورية للبراعم الشتوية للمصارعة مواليد 2014، وبطولة الجمهورية لرفع الأثقال تحت 15 و 17 سنة،  وبطولة الجمهورية للناشئين لمصارعة الذراعين 2025م.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج محافظ سوهاج الجودو تكريم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التعديل الوزاري الجديد2026

14 اسما جديدا .. التعديل الوزاري 2026 بالكامل

مدبولي

بالأسماء.. تعرف على آخر تطورات التعديل الوزاري

رانيا علواني

رد فعل مفاجئ من رانيا علوانى بعد تعيين جوهر نبيل وزيرا للرياضة

مدبولي

بالأسماء.. وزراء باقون في مناصبهم

المجرم الجنسي إبستين ومعه ترامب

شاهد.. لحظة العثور على إبستين جثة هامدة في زنزانته

المجرم والمدمن على علاقات القاصرات وعمليات الاغتصاب “جيفري إبستين”

كيف وصلت كسوة الكعبة إلى مليادرير القاصرات إبستين؟.. العدل الأمريكية تجيب

جوهر نبيل

من هو جوهر نبيل المرشح لتولي حقيبة الشباب والرياضة في التعديل الوزاري الجديد؟

أسماء الوزراء في التعديل الوزاري الجديد.. القائمة الكاملة بعد الإعلان عنها رسميًا

أسماء الوزراء في التعديل الوزاري الجديد.. القائمة الكاملة وموعد حلف اليمين

ترشيحاتنا

أحمد موسى

تعليق قوي من أحمد موسى على التعديل الوزاري

ضياء رشوان

نحتاج إستراتيجية معلنة.. خالد أبو بكر: ضياء رشوان مطلع على تفاصيل وأوجاع المشهد الإعلامي

خالد أبو بكر

خالد أبو بكر: إجراءات التعديل الوزاري التزمت بالدستور والقانون

بالصور

دراسة: ارتفاع هرمون التستوستيرون قد يزيد خطر إصابة الرجال بأمراض القلب

مخاطر إرتفاع هرمون التستوستيرون عند الرجال
مخاطر إرتفاع هرمون التستوستيرون عند الرجال
مخاطر إرتفاع هرمون التستوستيرون عند الرجال

فوائد غير متوقعة لتناول المشروم.. غني بعناصر مفيدة للجسم

فوائد تناول المشروم
فوائد تناول المشروم
فوائد تناول المشروم

أحمد السقا يزور لوكشين مسلسل مناعة.. صور

مسلسل مناعة
مسلسل مناعة
مسلسل مناعة

وصفات طبيعية لتفتيح اليدين والقدمين.. حلول منزلية فعالة بمكونات بسيطة

وصفات طبيعية لتفتيح اليدين والقدمين
وصفات طبيعية لتفتيح اليدين والقدمين
وصفات طبيعية لتفتيح اليدين والقدمين

فيديو

حفل جزيرة إبستين المصري

على طريقة إبستين.. ضبط منظم حفل مثير للجدل دون تراخيص بالقاهرة

حلا شيحة

فخر وسلام.. حلا شيحة تعود من جديد للحديث عن الحجاب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بيدوباست الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حصون النفس.. حماية طيبتك وقوتك من الاستنزاف النفسي

المزيد