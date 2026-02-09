قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السكة الحديد: تعديل مواعيد عدد من القطارات تزامنًا مع بداية شهر رمضان| جداول رسمية
الوزراء: من سلامة الغذاء إلى الرعاية الصحية.. منظومة متكاملة لتعزيز الأمن الطبي
تحت رعاية الإمام الأكبر.. الجامع الأزهر يُعلن خطته لشهر رمضان المبارك
وزراء خارجية مصر و7 دول يدينون القرارات الإسرائيلية بشأن ترسيخ الاستيطان
مرموش يترك بصمات هجومية في فوز مانشستر سيتي على ليفربول
إدارة ترامب تتوقع تنازلات إيرانية خلال مفاوضات واشنطن وطهران
محافظ البنك المركزي يدعو المؤسسات المالية لتوفير تسهيلات للأسواق الناشئة حال الطوارئ
مش هيتساوى بـ زيزو.. إمام عاشور صداع في رأس الأهلي
كتل هوائية تؤثر على الطقس.. هل انتهى فصل الشتاء؟
البرلمان العربي: قرارات الاحتلال بشأن الضفة الغربية جريمة حرب وتصعيد عدواني سافر
بيان عربي إسلامي: السياسات الإسرائيلية في الضفة انتهاك صارخ للقانون الدولي
الفضة تتراجع محليًا وعالميًا.. والدولار يضغط على المكاسب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جامعة سوهاج تفتح آفاق واسعة للتعاون العلمي والأكاديمي مع جامعة ميريت

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

استقبل الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، الدكتورة سوسن عبد الحميد مرسي رئيس جامعة ميريت، والدكتور نبيل نور الدين رئيس الجامعة الأسبق ونائب رئيس جامعة ميريت، لتوقيع عدد من اتفاقيات التعاون العلمي والأكاديمي.

وفقاً وتنفيذا لتوصيات "مؤتمر تحالف جامعات جنوب الصعيد"، وذلك بحضور الدكتور مجدى القاضي عميد كلية الطب البشري.

وخلال اللقاء، ثمن النعماني، التعاون مع جامعة ميريت، وهي أولى الجامعات الخاصة الوليدة بالمحافظة، مؤكداً على أن إدارة الجامعة تحرص على تعزيز التحالفات الإقليمية لتنفيذ إستراتيجية التعليم العالي والبحث العلمي وتحقيق التنمية الشاملة ورؤية مصر 2030.

بالإضافة إلى سعى الجامعة لبناء تحالفات تنموية قوية مع جامعات جنوب الصعيد، والتى تجسد التكامل بين مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي.

جامعة سوهاج

وأشار إلى أن عقد مثل تلك الاتفاقيات يعزز ويدعم التعاون الأكاديمي والتدريبي بين الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية في الإقليم، ويرفع كفاءة المنظومة التعليمية والبحثية، متمنياً أن تحقق الاتفاقيات الأهداف والغايات المشتركة بين الطرفين.

ومن جانبها قدمت الدكتورة سوسن عبد الحميد، خالص الشكر والتقدير لرئيس الجامعة لحرصه على مد جسور التواصل والتعاون مع مختلف مؤسسات التعليم العالي، وتقديم كل أوجه العون والمساعدة لتحسين وتطوير المنظومة التعليمية.

والإرتقاء بالمستوى العلمي والتدريبي لطلاب الجامعة، من خلال توفير بيئة تعليمية تدريبية متميزة لطلابها، مشيدة بالتعاون المثمر والمتميز مع جامعة سوهاج العريقة، بين كليتي الطب البشري بالجامعتين.

وقال الدكتور نبيل نور الدين، أنه تم عقد عدد من اتفاقيات التعاون بين كليتي الطب البشري، حيث نص البروتوكول الأول على تدريب الأطباء المقيمين بكلية الطب البشري بجامعة ميريت داخل المستشفيات الجامعية بسوهاج بصفته طبيب زائر مقيم، كما نص البروتوكول الثاني على تدريب الطلاب بكلية الطب البشري بجامعة ميريت بمستشفيات كلية الطب البشري بالجامعة.

وأضاف الدكتور مجدى القاضي، أن رئيس الجامعة وقع أيضاً بروتوكول تعاون مع رئيس جامعة ميريت بشأن تدريب أطباء الامتياز بكلية الطب البشري بمريت داخل المستشفيات الجامعية بسوهاج.

كما تم توقيع بروتوكول تعاون فى مجال الدراسات العليا، لتنظيم آليات قيد وتسجيل الأطباء المشاركين فى برامج الدراسات العليا بجامعة سوهاج، وفقاً للقواعد واللوائح المعمول بها، ويخضع الطلاب المقبولين في برنامج الدراسات العليا للإشراف الأكاديمي الكامل من أعضاء هيئة التدريس بجامعتي سوهاج وميريت، ويلتزم الطرفان بعقد مؤتمرات علمية وورش عمل وحلقات نقاش، بما يخدم العملية البحثية لطلاب الدراسات العليا.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج اخبار جامعة سوهاج جامعة سوهاج رئيس جامعة سوهاج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إمام عاشور

مخاوف من هروب اللاعب... هل أرسل الأهلي مندوبا مع إمام عاشور للسعودية؟

الدواجن

بعد ارتفاع أسعار الدواجن.. استجابة عاجلة من الحكومة ورد مفاجئ من المنتجين

بيراميدز

مدرب قطاع الناشئين في بيراميدز يكشف تفاصيل حادث سقوط الأسانسير باللاعبين

النجم محمد صلاح

وفاة جد محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني والجنازة ظهر اليوم في نجريج بالغربية

كهربا

رسميًا.. محمود كهربا ينضم إلى إنبي

حازم حمدان المجني عليه

يتموا أولاده.. أحزان في فيصل بسبب إنهاء حياة صاحب معرض سيارات على يد مالك مطعم

جوارديولا

جوارديولا: هذا اللاعب السبب في فوز السيتي على ليفربول

امام عاشور

الدردير عن أزمة إمام عاشور: مستغرب حاجة محدش واخد باله منها

ترشيحاتنا

بنك البركة

بنك البركة – مصر يفتتح أول فروعه الالكترونية لتعزيز التحول الرقمي في الصيرفة الإسلامية

طلعت مصطفى

طلعت مصطفى بناة المستقبل.. شراكة استراتيجية مع منصة مصر للتعليم لإنشاء جامعة خاصة ومدرستين بمدينة نور

وزير العمل

العمل: التوسع في حصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية

بالصور

لعزومات رمضان.. خلطة المحشي باللحمة المفرومة

خلطة المحشي
خلطة المحشي
خلطة المحشي

رغم شعبيتها.. فورد ترفض تصنيع هذه السيارة مرة أخرى

فورد
فورد
فورد

14 علامة خفية تكشف لك نقص فيتامين د قبل فوات الأوان

14 علامة خفية تكشف لك نقص فيتامين د قبل فوات الأوان
14 علامة خفية تكشف لك نقص فيتامين د قبل فوات الأوان
14 علامة خفية تكشف لك نقص فيتامين د قبل فوات الأوان

الدمامل في المناطق الحساسة.. الأسباب وكيفية العلاج

الدمامل في المناطق الحساسة.. الأسباب وكيفية العلاج
الدمامل في المناطق الحساسة.. الأسباب وكيفية العلاج
الدمامل في المناطق الحساسة.. الأسباب وكيفية العلاج

فيديو

عالم الزلازل

مفاجأة خلال 3 أيام.. تحذير جديد من عالم الزلازل فرانك هوجربيتس يشعل السوشيال ميديا

دنيا الالفي

بعد البصق والشتائم .. دنيا الألفي توضح كواليس أزمتها الاخيرة في حفل الزفاف‎

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيطان لايغادر أمريكا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الدراما بين الفن وصناعة الوعي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وانتهى المعرض كأجمل حلم عابر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : الفخراني وجائزة الاستحقاق

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

المزيد