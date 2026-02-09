جامعة سوهاج تفتح آفاق واسعة للتعاون العلمي والأكاديمي مع جامعة ميريت

استقبل الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، الدكتورة سوسن عبد الحميد مرسي رئيس جامعة ميريت، والدكتور نبيل نور الدين رئيس الجامعة الأسبق ونائب رئيس جامعة ميريت، لتوقيع عدد من اتفاقيات التعاون العلمي والأكاديمي.

وفقاً وتنفيذا لتوصيات "مؤتمر تحالف جامعات جنوب الصعيد"، وذلك بحضور الدكتور مجدى القاضي عميد كلية الطب البشري.

وخلال اللقاء، ثمن النعماني، التعاون مع جامعة ميريت، وهي أولى الجامعات الخاصة الوليدة بالمحافظة، مؤكداً على أن إدارة الجامعة تحرص على تعزيز التحالفات الإقليمية لتنفيذ إستراتيجية التعليم العالي والبحث العلمي وتحقيق التنمية الشاملة ورؤية مصر 2030.

بالإضافة إلى سعى الجامعة لبناء تحالفات تنموية قوية مع جامعات جنوب الصعيد، والتى تجسد التكامل بين مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي.

جامعة سوهاج

وأشار إلى أن عقد مثل تلك الاتفاقيات يعزز ويدعم التعاون الأكاديمي والتدريبي بين الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية في الإقليم، ويرفع كفاءة المنظومة التعليمية والبحثية، متمنياً أن تحقق الاتفاقيات الأهداف والغايات المشتركة بين الطرفين.

ومن جانبها قدمت الدكتورة سوسن عبد الحميد، خالص الشكر والتقدير لرئيس الجامعة لحرصه على مد جسور التواصل والتعاون مع مختلف مؤسسات التعليم العالي، وتقديم كل أوجه العون والمساعدة لتحسين وتطوير المنظومة التعليمية.

والإرتقاء بالمستوى العلمي والتدريبي لطلاب الجامعة، من خلال توفير بيئة تعليمية تدريبية متميزة لطلابها، مشيدة بالتعاون المثمر والمتميز مع جامعة سوهاج العريقة، بين كليتي الطب البشري بالجامعتين.

وقال الدكتور نبيل نور الدين، أنه تم عقد عدد من اتفاقيات التعاون بين كليتي الطب البشري، حيث نص البروتوكول الأول على تدريب الأطباء المقيمين بكلية الطب البشري بجامعة ميريت داخل المستشفيات الجامعية بسوهاج بصفته طبيب زائر مقيم، كما نص البروتوكول الثاني على تدريب الطلاب بكلية الطب البشري بجامعة ميريت بمستشفيات كلية الطب البشري بالجامعة.

وأضاف الدكتور مجدى القاضي، أن رئيس الجامعة وقع أيضاً بروتوكول تعاون مع رئيس جامعة ميريت بشأن تدريب أطباء الامتياز بكلية الطب البشري بمريت داخل المستشفيات الجامعية بسوهاج.

كما تم توقيع بروتوكول تعاون فى مجال الدراسات العليا، لتنظيم آليات قيد وتسجيل الأطباء المشاركين فى برامج الدراسات العليا بجامعة سوهاج، وفقاً للقواعد واللوائح المعمول بها، ويخضع الطلاب المقبولين في برنامج الدراسات العليا للإشراف الأكاديمي الكامل من أعضاء هيئة التدريس بجامعتي سوهاج وميريت، ويلتزم الطرفان بعقد مؤتمرات علمية وورش عمل وحلقات نقاش، بما يخدم العملية البحثية لطلاب الدراسات العليا.