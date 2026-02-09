رمضان 2026.. غادة طلعت تحتفل ببوستر مسلسل روج أسود

كشفت الفنانة غادة طلعت عن البوستر الرسمي لها في مسلسل روج أسود، المقرر عرضه على قناة النهار، في رمضان 2026، وتقدم خلال الأحداث فيه شخصية “ولاء”، وهي فتاة تعمل في "أتيليه للملابس" تملكه “ليلى” التي تقوم بدورها الفنانة داليا مصطفى.

وتكشف الأحداث المعاناة التي تعيشها “ولاء” بسبب تأخرها في الزواج (العنوسة) ونظرة المجتمع لها وخاصة في المناطق الشعبية، وكذلك رحلتها في البحث عن عريس مناسب.

ووجهت غادة الشكر للمؤلف أيمن سليم، الذي تحمس لها، ورشحها للعب الشخصية في هذا العمل.

وتدور أحداث المسلسل حول قصص حقيقية مختلفة من ملفات محكمة الأسرة المصرية، منها “تجارة الأعضاء، الجمع بين الأزواج، الخيانة الزوجية”، وهو مكون من 30 حلقة، ويعرض بأحداث متصلة وليست منفصلة.

مسلسل "روج أسود" بطولة رانيا يوسف، لقاء الخميسي، داليا مصطفى، مي سليم، فرح الزاهد، مهند حسني، غادة طلعت، كريم العمري، أحمد فهيم، منة تيسير، محمد الدسوقي، ومن تأليف أيمن سليم، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.