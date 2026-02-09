المجلس سيد قراره.. أحمد موسى في بث مباشر «على مسئوليتي»

قدم الإعلامي أحمد موسى، حلقة جديدة من برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الإثنين.

ويناقش الإعلامي أحمد موسى في حلقة اليوم من «على مسئوليتي»، عددا من الملفات المحلية والعالمية، ولعل أبرزها، الحكم الذي صدر من محكمة النقض بإبطال عضوية نائبين بمجلس النواب في محافظة الشرقية.

وردد موسى: مش عايزين عبارة المجلس سيد قراره مرة تانية عايزين ننفذ قرارات محكمة النقض، كما يناقش المستجدات في الساحة الإقليمية والدولية.

ويقدم أحمد موسى برنامج "على مسئوليتي" من السبت إلى الأربعاء، في الثامنة مساء؛ ليرصد ويحلل أهم الأحداث المصرية والعربية.