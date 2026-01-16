قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نهر رآه النبي في رحلة الإسراء والمعراج حافتاه من لؤلؤ
"أسرار".. الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد موسى يكشف أسرار ما قبل 2011 وتحديات واجهت مصر
أنقرة تنشر مقاتلات في إستونيا ورومانيا لدعم مهام حلف الناتو
السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة: حان الوقت لإنهاء نظام قمع الشعب الإيراني
لبنان.. مقـ.تل عنصر من حزب الله في هجوم إسرائيلي
ليلة الإسراء والمعراج الآن.. بـ13 دعاء قبل النوم تسمع خبرا سعيدا صباحا
رابط مباشر لـ مخالفات المرور 2026.. استعلم وتظلم بضغطة زر
تحركات برلمانية بشأن حصر الإيجار القديم.. ومطالب بمراجعة التصنيفات
برشلونة يعبر راسينج إلى دور الثمانية ببطولة كأس ملك إسبانيا
يهم الملايين .. موعد تقديم الإقرار بعد تعديل الضريبة العقارية
8 مشاهد عجيبة رآها النبي فى رحلة الإسراء والمعراج
أخبار البلد

"أسرار".. الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد موسى يكشف أسرار ما قبل 2011 وتحديات واجهت مصر

الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد موسى
الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد موسى
أ ش أ

شهدت قاعة البانوراما التاريخية بمقر مؤسسة الأهرام، اليوم الخميس، حفل إطلاق ومناقشة وتوقيع الكتاب الجديد للكاتب الصحفي والاعلامي أحمد موسى الصادر بعنوان "أسرار" عن مركز الأهرام للترجمة والنشر؛ وذلك بحضور عدد من من الوزراء والقيادات الصحفية والشخصيات العامة.

وقال الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد موسى، إن كتابه الجديد يتضمن شهادات ومعلومات غير مسبوقة، من بينها تفاصيل رواها له الرئيس الراحل محمد حسني مبارك حول ما جرى يوم الثاني من أكتوبر عام 1973، وما دار من نقاشات مع الفريق أول أحمد إسماعيل خلال الاستعدادات للمعركة، مشيرًا إلى أن هذه التفاصيل توثق مرحلة دقيقة ومهمة في تاريخ مصر المعاصر.

وأضاف أن الكتاب يضم الكثير من الأسرار والوثائق التي تبرز قوة دور الدولة المصرية، مشيرا إلى أنه كان حريصا على أن يكون الكتاب متاحا للجميع.

وكشف الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد موسى عن صدور طبعة جديدة لهذا الكتاب قريباً، تحمل مزيدا من الحقائق والاسرار، مؤكدا ان مسيرته الصحفية والإعلامية، التي يعبر عنها هذا الكتاب، تهدف إلى بناء الوعي لدى المصريين، لما يحاك ضد مصر وشعبها، من مؤامرات تستهدف النيل من استقرارها ومكانتها الإقليمية، وتشويه الوعي لدى النشء والشباب، ومن هنا يأتي الكتاب كوثيقة للتاريخ، برصد تفاعلات ماقبل عام 2011، والمؤامرة الكبرى لاستغلال الوعي الزائف لدى الشباب، والذي مارسته الجماعات المأجورة، وفي مقدمتها تنظيم الاخوان الارهابي، وكيف تكالبت تلك التنظيمات بارتباطاتها المشبوهة ونواياها الخبيثة على تضليل الشباب وغرس الكراهية واشاعة الفوضى.

وأكد موسى أهمية قيام المثقفين والإعلام بكافة وسائله ببناء وتبصير المصريين بالحقائق وكشف (أسرار) المؤامرة الكبرى التي أجهضها الشعب المصري بتلاحمه، وكان يصعب الكشف عن تلك الأسرار في حينه.

تجدر الإشارة إلى ان الاحتفال عقد بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور سامح أحمد زكي الحفني وزير الطيران، والمستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية، ونخبة من الشخصيات السياسية والإعلامية، أبرزهم الدكتور محمد فايز فرحات رئيس مجلس إدارة الأهرام، والكاتب الصحفي ماجد منير رئيس تحرير الأهرام، وأحمد كمال رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، ونشأت الديهي، والأستاذ محمد الباز، ورؤساء المؤسسات الصحفية القومية وإصداراتها المتنوعة، وكوكبة من الكتاب الصحفيين والاعلاميين المصريين والعرب.

أسرار الاعلامي أحمد موسى التحديات التي واجهت مصر قاعة البانوراما التاريخية مؤسسة الأهرام

