براءة المتهم بإتلاف شقة شقيق الرئيس جمال عبد الناصر

برأت محكمة جنح شمال الجيزة، مالك عقار من تهمة إتلاف شقة شقيق الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وتكسير كاميرا المراقبة وإتلاف باب الشقة.

تقدم طارق عبد الناصر شقيق الرئيس الراحل جمال عبد الناصر ببلاغ لقسم شرطة العجوزة، تضرر فيه من مالك العقار الذي يقيم به بإتلاف باب شقته، فى محاولة لمضايقته، وإجباره على ترك الشقة لكونها إيجار قديم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق، وباشرت النيابة التحقيق، ليتم إحالة القضية للمحاكمة امام محكمة الجنح.