رمد المنصورة: فحص عيون الأطفال المبتسرين بحضانات طلخا المركزي

أجرى فريق طبى برمد المنصورة حملة لفحص عيون الأطفال المبتسرين بحضانات طلخا المركزي

.وذلك بتوجيهات د الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، في إطار حرص مديرية الشئون الصحية بالمحافظة على تعزيز وصول الخدمات الطبية المتخصصة إلى المرضى في أماكن تواجدهم.



جاء التحرك الطبي نظرًا لتعذر نقل الأطفال المبتسرين من الحضانات إلى مستشفى الرمد في هذه المرحلة، حيث قام الفريق الطبي بإجراء الفحوصات اللازمة داخل الحضانات لمتابعة حالات الاشتباه في اعتلال الشبكية لدى المبتسرين، بما يضمن التدخل المبكر لحماية صحة العيون لدى الأطفال، وتحديد الحالات التي قد تحتاج إلى تدخل علاجي أو متابعة دقيقة خلال الفترة المقبلة.



وأكد وكيل وزارة الصحة بالدقهلية أن هذا التحرك يعكس فلسفة العمل الميداني التي تتبناها المنظومة الصحية بالمحافظة، موضحًا أن تقديم الخدمة الطبية لا يجب أن يقتصر على جدران المستشفيات فقط، بل يمتد ليصل إلى المريض أينما كان، خاصة في الحالات الدقيقة التي تتطلب سرعة في التشخيص والتدخل للحفاظ على صحة الأطفال ومنع المضاعفات المستقبلية.

وأعرب الجزار عن خالص الشكر والتقدير للفريق الطبي بمستشفى رمد المنصورة على سرعة الاستجابة وتنفيذ الفحوصات داخل الحضانات، مشيدًا بأداء الدكتورة هيام الحماقي طبيبة العيون بالمستشفى، لما قدمته من جهد مهني وإنساني خلال تنفيذ الفحوصات الميدانية للأطفال المبتسرين.



كما وجه الشكر إلى الدكتور أحمد حسان مدير مستشفى رمد المنصورة، وإلى أعضاء الفريق الطبي والتمريضي بالمستشفى على التعاون الكامل في دعم هذا التحرك الطبي، مثمنًا كذلك التعاون والتنسيق مع إدارة مستشفى طلخا المركزي وتوفير كافة التسهيلات اللازمة لضمان نجاح العمل الطبي داخل الحضانات.

واختتم وكيل الوزارة تصريحاته بالتأكيد على استمرار دعم المبادرات الخاصة بصحة الأطفال والمتابعة الدورية للحالات داخل المنشآت الصحية، بما يضمن تقديم خدمة طبية آمنة ومتكاملة وتعزيز منظومة الرعاية الصحية المقدمة لأبناء محافظة الدقهلية.