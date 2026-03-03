محافظ الدقهلية يتابع جهود مديرية الطب البيطري في تسيير قوافل بيطرية

نظمت مديرية الطب البيطري بالدقهلية، برئاسة الدكتور أحمد السباعي مدير مديرية الطب البيطري بالدقهلية، قافلة بيطرية بقرية تلبانه التابعة للإدارة البيطرية بمركز المنصورة، تحت إشراف ومشاركة الدكتور السيد العجوز مدير إدارة الرعاية والعلاج بالمديرية، والدكتور فكري عطا مدير إدارة مركز المنصورة البيطرية. وبرعاية اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية

وقد شاركت في القافلة كل من، الدكتورة أميرة السعداوي مدير إدارة التناسليات، والدكتورة هناء مصطفى طبيب أول الإرشاد البيطري، بالإضافة إلى العديد من الأطباء البيطريين المتخصصين في جميع التخصصات (الرعاية، التناسليات، الإرشاد، الوقاية، والدواجن) من ديوان عام المديرية وأطباء الإدارة البيطرية بمركز المنصورة.

وخلال القافلة، تم تقديم العلاج والكشف بالمجان لجميع الحيوانات والطيور، حيث بلغ إجمالي الحيوانات التي تم علاجها 310 رأسًا (160 رأسًا من الأبقار والجاموس، و150 رأسًا من الدواب)، كما تم تجريع 140 رأسًا من الأغنام والماعز ضد الطفيليات الداخلية والخارجية، وعلاج 4000 طائر، بالإضافة إلى تقديم الخدمة الطبية العلاجية لعدد كبير من الحيوانات الأليفة.

كما تم إجراء الفحص التناسلي للإناث باستخدام جهاز السونار، وتقديم التوعية والإرشاد البيطري للمزارعين، ورش جميع الحيوانات لمكافحة الطفيليات الخارجية.

كما تم فحص عدد من العينات للوقوف على مدى الإصابة بالطفيليات، وفي حالة وجود أي منها يتم التشخيص الدقيق لصرف العلاج المناسب، كما تم تجريع بعض الحيوانات بالمغناطيس الطبي.