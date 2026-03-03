قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الوزراء يناقش مع جوهر نبيل محاور العمل المستقبلية لوزارة الشباب
إصابة 4 إسرائيلين في سقوط صاروخ إيراني على مبنى بالجليل الأعلى
انفجار ضخم يهز أرجاء دولة الاحتلال
منحة رمضان 2026.. 400 جنيه دعما إضافيا من التموين| السلع وأماكن الصرف
المالية تعلن مواعيد صرف مرتبات شهر مارس وتكشف عن أسباب تبكير استحقاقها
قرارات جديدة تيسّر إجراءات ذوي الإعاقة.. بشرى لحاملي كارت الخدمات المتكاملة| تفاصيل
إيران: ارتفاع ضحايا الهجوم الأمريكي الإسرائيلي إلى 787 شهيدا
الوزراء يوضح انعكاسات تحركات أسعار النفط على اقتصادات الأسواق الناشئة
البقيع الثاني بالبهنسا.. أرض الصحابة والشهداء شمال المنيا وتاريخ يمتد من الفراعنة إلى الفتح الإسلامي
السفير المصري في لبنان يؤكد دعم القاهرة لبيروت في هذه المرحلة الدقيقة
في اليوم الرابع للتصعيد.. أبعاد ملامح استراتيجية دونالد ترامب ضد إيران
إصابة 13 شخصا في تصادم ميكروباص وسيارة نقل بالعاشر من رمضان
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ الدقهلية في زيارة مفاجئة لعيادة التأمين الصحي بجديلة

محافظ الدقهلية
محافظ الدقهلية
همت الحسينى

تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، عيادة التأمين الصحي بجديلة، وذلك في إطار حرصه على المتابعة الميدانية المستمرة لمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وضمان انتظام سير العمل داخل المنشآت الصحية التابعة للتأمين الصحي.

وأكد المحافظ على ضرورة التزام جميع أفراد الأطقم الطبية والتمريضية والعاملين، بمواعيد الحضور لسرعة إنجاز احتياجات المواطنين بالعيادة، كما شدد على حُسن استقبال المرضى وسرعة تلبية احتياجاتهم الصحية والعلاجية وتوفير جميع أوجه الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة لهم، والتأكد من عدم وجود أي نواقص في العلاج.

والتقى  "مرزوق" بالمواطنين واستمع إلى مطالبهم وملاحظاتهم، مشددًا على حرصه الكامل على التواصل المباشر معهم، والعمل على تلبية احتياجاتهم الصحية بالشكل اللائق، وأكد لهم أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة في سبيل استمرار تطوير المنظومة الصحية، وتوفير كافة أوجه الرعاية لمختلف فئات المجتمع، مع مراعاة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

وشدد المحافظ على أهمية المتابعة اليومية من قبل الدكتور محمد رياض مدير التأمين الصحي بالمحافظة، من خلال المرور الميداني على جميع عيادات التأمين الصحي والمستشفيات التابعة، والعمل الفوري على إزالة أي معوقات قد تواجه تقديم الخدمة، بما يضمن تقديم الرعاية الصحية بالكفاءة المطلوبة، واستكمال أية نواقص من الأدوية على الفور.

