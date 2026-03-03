قرارات جديدة تيسّر إجراءات ذوي الإعاقة.. بشرى لحاملي كارت الخدمات المتكاملة| تفاصيل

أعلنت وزارة الصحة والسكان ووزارة التضامن الاجتماعي عن حزمة تسهيلات جديدة لحاملي كارت الخدمات المتكاملة، تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتقليل الأعباء على الأشخاص ذوي الإعاقة، مع استمرار ضمان كافة الحقوق والمزايا المقررة لهم.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، لمناقشة تطوير المنظومة المميكنة وتحسين خدمات الكشف الطبي وتجديد الكارت.

تحديث المنظومة وتطوير الخدمات

ناقش الاجتماع آليات تطوير الكارت المميكن لضمان سرعة الإجراءات ودقتها، مع دراسة تطبيق نموذج مستشفيات تخصصية للنساء والولادة لدعم الكشف المبكر والحد من مسببات الإعاقة.

كما تم الاتفاق على تنظيم منتدى يضم الجمعيات الأهلية العاملة في القطاع الصحي لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بما ينعكس إيجابيًا على جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.

إعفاء من إعادة الكشف الطبي

من أبرز القرارات التي تم اتخاذها، إعفاء الأشخاص ذوي الإعاقات المستدامة والمستقرة طبيًا الحاصلين على الكارت المميكن من إعادة إجراء الكشف الطبي عند التجديد، لتخفيف المشقة وتقليل الضغط على المستفيدين.

وأكد الوزيران على استمرار تقديم كافة الخدمات والمزايا لحاملي الكارت طوال فترة سريانه دون الحاجة لأي إجراءات إضافية.

مهلة لتحديث الكروت الورقية

كما تقرر منح مهلة حتى نهاية عام 2026 لحاملي الكروت الصادرة بنظام ورقي سابق لتحديث بياناتهم ضمن المنظومة المميكنة، لضمان استمرار حصولهم على جميع المزايا دون انقطاع، وتحقيق التكامل الرقمي الكامل للمنظومة.

تقليل مدد الانتظار

وشملت الإجراءات العمل على تقليل فترات الانتظار لإجراء الكشف الطبي، من خلال تحسين تنظيم المواعيد وزيادة السعة الاستيعابية للنظام الإلكتروني، ما يسهم في تسريع تقديم الخدمة وتخفيف التكدس أمام المراكز الطبية.

وتأتي هذه الخطوات ضمن تطبيق أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، مع تعزيز التحول الرقمي للمنظومة، لضمان استدامة الدعم والمزايا المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم الكامل في المجتمع بطريقة سلسة وعادلة.