قبل الحج.. حمل هذا التطبيق واستفد من جميع الخدمات المقدمة للمصريين

مع اقتراب موسم الحج، تتواصل عمليات التنسيق بين الجانبين المصري والسعودي لتجهيز مخيمات الحجاج المصريين في المشاعر المقدسة، وضمان تقديم خدمات متكاملة للحجاج من مختلف برامج الحج السياحي، بما يشمل الفاخر، خمس نجوم، الاقتصادي والبري.

وفي هذا الإطار، عقد وفد اللجنة العليا للحج والعمرة، بمشاركة ممثلي القطاع الخاص من اتحاد الغرف وغرفة شركات السياحة، اجتماعًا مع مسؤولي الراجحي لخدمات الحج لمناقشة أماكن المخيمات في مشعري منى وعرفات، واستعراض ترتيبات الإقامة والخدمات المساندة خلال الموسم.

منصة رقمية شاملة

أوضح المهندس تركي عبدالله نتو، مدير تقنية المعلومات بالراجحي للخدمات التجارية المساندة، أن الحجاج المصريين يمكنهم الاستفادة من كافة الخدمات والمعلومات عبر تطبيق "مدار"، الذي يعمل كمنصة رقمية شاملة لتسهيل أداء المناسك وتنظيم الرحلة.

يوفر التطبيق للحاج هوية رقمية تشمل بياناته الأساسية ومعلومات السكن في مكة والمشاعر المقدسة، مع رابط مباشر عبر خرائط "جوجل" لتحديد موقع الإقامة بدقة، ما يضمن سهولة الوصول في حال فقدان الاتجاه.

خدمات إرشادية ودينية متكاملة

ويقدّم التطبيق مجموعة من الخدمات الإرشادية والدينية، منها تحديد اتجاه القبلة، معرفة حدود الحرم والمشاعر المقدسة، والتأكد من موقع الحاج داخل أو خارج نطاق منى وعرفات. كما ينقل خطبة يوم عرفة مباشرة، ويوفر مواد إرشادية وأدعية خاصة بالمناسك، مع إمكانية التواصل مع المرشدين والمفتين على مدار الساعة للإجابة عن الاستفسارات الشرعية.

خدمات دعم طبي وخدمي

يضم التطبيق متجرًا إلكترونيًا لخدمات الهدي والأضاحي، ويعرض تفاصيل الوجبات المقدمة للحاج بما فيها المواعيد والمكونات، كما يتيح حجز مواعيد مع الأطباء المقيمين في المخيمات لتقديم الاستشارات الطبية، ما يسهم في توفير تجربة حج آمنة وميسرة للحجاج المصريين طوال أيام الموسم من الثامن وحتى الثاني عشر من ذي الحجة.

من خلال هذه الخدمات الرقمية المتكاملة، يضمن تطبيق "مدار" للحجاج المصريين رحلة حج منظمة ومريحة، مع سهولة الوصول لكل ما يحتاجونه أثناء أداء المناسك.