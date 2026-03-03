روسيا تحذر: السياسات الأمريكية في الشرق الأوسط قد تدفع إيران لتطوير أسلحة نووية

حذر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف من أن التهديد النووي العالمي يزداد حدة بسبب الصراع في الشرق الأوسط وأن الإجراءات الأمريكية قد تشجع إيران على تطوير أسلحة نووية.

صرح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم الثلاثاء بأن موسكو لم ترَ حتى الآن أي دليل على أن إيران تُطوّر أسلحة نووية، في الوقت الذي تُواصل فيه الولايات المتحدة وإسرائيل هجومهما.

وقدّم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أسبابًا مُتعددة لشنّ الحرب على إيران. وفي يوم الاثنين، وفي أوسع تصريحاته حتى الآن، قال إنه أمر بالهجوم لإحباط برنامج طهران النووي والصاروخي الباليستي.

صرّح لافروف لوزير خارجية بروناي خلال محادثات في موسكو: "لا نزال نفتقر إلى أي دليل على أن إيران كانت تُطوّر أسلحة نووية، وهو ما كان المبرر الرئيسي، إن لم يكن الوحيد، للحرب".

وأضاف أن تداعيات الهجوم على إيران تُشعر بها المنطقة بأسرها، وأن الدول العربية تتكبد خسائر اقتصادية وتتعرض لإصابات.

وجدد دعوة روسيا إلى وقف فوري للأعمال العدائية من جميع الأطراف، قائلاً:

تابع "كخطوة أولى غير مشروطة، يجب علينا بذل كل ما في وسعنا لوقف أي أعمال تُسفر عن سقوط ضحايا مدنيين".

وأشار إلى التقارير التي أفادت بقصف مدرسة في إيران.

واتهمت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية إسرائيل والولايات المتحدة بشن غارة على مدرسة ابتدائية للبنات في بلدة جنوب إيران، والتي قالت طهران إنها أسفرت عن مقتل أكثر من 160 شخصًا.

وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن القوات الأمريكية لم تهاجم مدرسة عمدًا.

وفي الوقت نفسه، قال الكرملين يوم الثلاثاء إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سينقل إلى إيران مخاوف القادة العرب بشأن الضربات التي استهدفت البنية التحتية النفطية في المنطقة.

وقال الكرملين إن بوتين سيبذل قصارى جهده لنزع فتيل التوترات في المنطقة.

دعت الصين جميع الأطراف إلى الحفاظ على الأمن في مضيق هرمز، وهو طريق ملاحي حيوي للنفط والغاز، وتعهدت باتخاذ تدابير لضمان أمنها .

يمر عبر المضيق ما يقرب من ربع إمدادات النفط المنقولة بحراً في العالم، بالإضافة إلى كمية كبيرة من البضائع.

أعلن الحرس الثوري الإيراني إغلاق المضيق، مما دفع العديد من مجموعات الشحن الدولية إلى وقف المرور عبر الممر المائي.