قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصطفى مدبولي: مصر ليست بعيدة عن تداعيات الحرب وتدعو لوقفها والعودة للتفاوض
مدبولي: من الوارد زيادة الأسعار إذا استمرت الحرب لفترة طويلة
مدبولي: الدولة لن تسمح بالممارسات الاحتكارية
مدبولي يزف بشري سارة: هناك خطة لتأمين الطاقة والسلع الأساسية
مدبولي: خطة متكاملة لتأمين الطاقة وعدم انقطاع الكهرباء رغم تحديات الحرب
مدبولي: الحرب لن تحقق أهداف أي طرف.. ومصر تتأثر بكل العواقب
الدفاع الإماراتية: تصدينا لـ 186 صاروخًا باليستيًا إيرانيا منذ بدء الهجوم
النيابة الإدارية: تفعيل لائحة الانضباط المدرسي إلزامي لمواجهة التحرش والتعدي بالمدارس
مدبولي بعد الأحداث الحالية: لا نتعامل بسياسة رد الفعل ومنذ أشهر كنا مستعدين
مدبولي: الحرب الإيرانية لها تداعيات على العالم بأسره ومصر ليست بمعزل عنها
وزير التعليم يشيد بالعاملين بمستشفى 57357| يحولون التحدّي لإنجاز والمرض لأمل
هزار قاتل.. سيلف ديفينس يتسبب في مصرع شاب بالهرم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

روسيا تحذر: السياسات الأمريكية في الشرق الأوسط قد تدفع إيران لتطوير أسلحة نووية

وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف
وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف
محمد على

حذر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف من أن التهديد النووي العالمي يزداد حدة بسبب الصراع في الشرق الأوسط وأن الإجراءات الأمريكية قد تشجع إيران على تطوير أسلحة نووية.

صرح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم الثلاثاء بأن موسكو لم ترَ حتى الآن أي دليل على أن إيران تُطوّر أسلحة نووية، في الوقت الذي تُواصل فيه الولايات المتحدة وإسرائيل هجومهما.

وقدّم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أسبابًا مُتعددة لشنّ الحرب على إيران. وفي يوم الاثنين، وفي أوسع تصريحاته حتى الآن، قال إنه أمر بالهجوم لإحباط برنامج طهران النووي والصاروخي الباليستي.

صرّح لافروف لوزير خارجية بروناي خلال محادثات في موسكو: "لا نزال نفتقر إلى أي دليل على أن إيران كانت تُطوّر أسلحة نووية، وهو ما كان المبرر الرئيسي، إن لم يكن الوحيد، للحرب".

وأضاف أن تداعيات الهجوم على إيران تُشعر بها المنطقة بأسرها، وأن الدول العربية تتكبد خسائر اقتصادية وتتعرض لإصابات.

وجدد دعوة روسيا إلى وقف فوري للأعمال العدائية من جميع الأطراف، قائلاً:

تابع "كخطوة أولى غير مشروطة، يجب علينا بذل كل ما في وسعنا لوقف أي أعمال تُسفر عن سقوط ضحايا مدنيين".

وأشار إلى التقارير التي أفادت بقصف مدرسة في إيران.

واتهمت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية إسرائيل والولايات المتحدة بشن غارة على مدرسة ابتدائية للبنات في بلدة جنوب إيران، والتي قالت طهران إنها أسفرت عن مقتل أكثر من 160 شخصًا.

وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن القوات الأمريكية لم  تهاجم مدرسة عمدًا.

وفي الوقت نفسه، قال الكرملين يوم الثلاثاء إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سينقل إلى إيران مخاوف القادة العرب بشأن الضربات التي استهدفت البنية التحتية النفطية في المنطقة.

وقال الكرملين إن بوتين سيبذل قصارى جهده لنزع فتيل التوترات في المنطقة.

دعت الصين جميع الأطراف  إلى الحفاظ على الأمن في مضيق هرمز، وهو طريق ملاحي حيوي للنفط والغاز، وتعهدت باتخاذ تدابير لضمان أمنها .

يمر عبر المضيق ما يقرب من ربع إمدادات النفط المنقولة بحراً في العالم، بالإضافة إلى كمية كبيرة من البضائع.

أعلن الحرس الثوري الإيراني إغلاق المضيق، مما دفع العديد من مجموعات الشحن الدولية إلى وقف المرور عبر الممر المائي.

وزير الخارجية الروسي الأمريكية إيران تطوير أسلحة نووية أسلحة نووية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

بكام الفراخ النهارده.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء بالبورصة والأسواق

الدولار

صعود سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 3-3-2026

مبطلات الصيام بين الزوجين

ما هي مبطلات الصيام بين الزوجين؟.. الإفتاء تحذر من 8 مفطرات

دولار

مع استمرار الحرب.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 3-3-2026

جماهير الاهلي

أشواط إضافية.. خالد طلعت يثير غضب جماهير الأهلي والسبب الحكام

أسعار البنزين

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الثلاثاء 3 مارس 2026 بعد التصعيد في الشرق الأوسط

صورة أرشيفية

بين الحرب والتجارة.. مصر تعيد توجيه الحاصلات الزراعية للسوق المحلي وخبير يوضح مستقبل الأسعار

الاهلي والزمالك

محمود أبو الدهب: الدوري محسوم للأهلي بنسبة 100% .. والشاطر يضحك في الآخر

ترشيحاتنا

لائحة قيد الصحفيين

الصحفيين تعلن لائحة القيد الجديدة المقرر عرضها فى اجتماع الجمعية العمومية

أرشيفية

اليوم العالمي للسمع.. فيديو توعوي لتعزيز ثقافة التواصل مع ذوي الإعاقة

ذوي الإعاقة المستفيدين من بطاقة الخدمات المتكاملة

القومي لذوي الإعاقة يثمن قرار إعفاء ذوي الإعاقات المستدامة من إعادة الكشف الطبي

بالصور

طريقة عمل دبابيس دجاج مشوي بصوص الباربيكيو

دبابيس دجاج مشوي بصوص الباربيكيو
دبابيس دجاج مشوي بصوص الباربيكيو
دبابيس دجاج مشوي بصوص الباربيكيو

بطاطس محشية بالبيض والبصل.. وصفة اقتصادية تشعل سفرة السحور بطعم مختلف

عمل البطاطس المحشية
عمل البطاطس المحشية
عمل البطاطس المحشية

أسماء أبو اليزيد تثير الجدل بجمالها في آخر ظهور لها

اسماء ابو اليزيد تثير الجدل في آخر ظهور لها
اسماء ابو اليزيد تثير الجدل في آخر ظهور لها
اسماء ابو اليزيد تثير الجدل في آخر ظهور لها

تموين الشرقية يضبط 12 طن سلع غذائية مدعمة مجهولة المصدر

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: نيران الإقليم

شعبان رأفت

شعبان رأفت يكتب: العاشر من رمضان .. يوم حمى الله فيه مصر

سالي عا

سالي عاطف تكتب: كيف تفقد فرنسا أفريقيا التي حكمتها بلا جيوش

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف يصنع الرجل حضوره في قلب المرأة؟

المزيد