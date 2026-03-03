أحمد دويدار: أنا صاحب مقولة إسكواد الزمالك أقوى من الأهلي.. وبتكلم كورة

علق أحمد دويدار، لاعب الزمالك السابق بعد فوز الزمالك على بيراميدز وتصدره جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، في المباراة التي جمعتهما امس الأحد ضمن منافسات الجولة العشرين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكتب أحمد دويدار عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك ؛"احمد دويدار من أول الدوري صاحب مقولة اسكواد الزمالك اقوي من اسكواد الأهلي انا بتكلم كورة مش جايين نهبد ونطبل وخلاص اصحوا للكلام كملوا يا رجالة الزمالك واحنا معاكم

#الدوري يا زمالك".

ونجح الفريق الكروي بنادي الزمالك في تحقيق فوزاً ثميناً على نظيره بيراميدز، بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما امس الأحد ضمن منافسات الجولة العشرين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ترتيب الزمالك وبيراميدز في الدوري المصري

بتلك النتيجة انفرد نادي الزمالك بصدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 40 نقطة، من 18 مباراة.

بينما يتواجد نادي بيراميدز في وصافة جدول ترتيب الدوري المصري 2026 برصيد 37 نقطة، من 18 مباراة أيضًا.

موعد مباراة الزمالك المقبلة

وفي سياق متصل، يلتقي الزمالك بنظيره الاتحاد السكندري يوم الجمعة المقبل، في الجولة المقبلة من الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، على أن تذاع بشكل حصري عبر قناة أون تايم سبورتس الناقل الوحيد للدوري.