وزيرة التضامن تشيد بمسلسل اتنين غيرنا: الكلمة وعد وشرف
قطر للطاقة: سنوقف إنتاج بعض المنتجات الصناعات الكيميائية والبتروكيميائية
قطر: هناك أكثر من 8 آلاف شخص عالقون في الترانزيت لدينا
إسرائيل تعطي جنودها الإذن باحتلال أراضٍ جديدة بلبنان
صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى اليابان ترتفع 7% خلال 2025
حفاظا على سلامة الموظفين .. قطر تعلن إيقاف إنتاج الغاز في بعض المواقع
بسبب محاولات قرصنة.. الأردن يحذر المواطنين من الرسائل المزيفة
بين الشائعات وثبات القرار.. هل يعود النحاس إلى النادي الأهلي؟ اعرف الحقيقة كاملة
الوزراء: قفزة نوعية بقطاع الصناعات الغذائية رغم التوترات العالمية والإقليمية
المركزي الروسي يقاضي الاتحاد الأوروبي بشأن الأصول الحكومية المجمدة
رئيس لبنان: حظر الأنشطة العسكرية والأمنية الخارجة عن القانون قرار سيادي ونهائي
فرنسا تستعد لتسيير رحلات لإعادة رعاياها العالقين بالشرق الأوسط
قبل مواجهة الزمالك والاتحاد.. محمد عواد ينشر صورًا من داخل الحرم أثناء العمرة

محمد عواد
محمد عواد
علا محمد

شارك محمد عواد حارس مرمى نادي الزمالك صوراً عبر حسابه الشخصي على إنستجرام، خلال أداء مناسك العمرة بالمسجد الحرام بمكة المكرمة، وعلق عواد على الصورة قائلاً: الحمد لله.

ويستعد نادي الزمالك ، لاستكمال سلسلة انتصاراته في بطولة الدوري المصري الممتاز، بعدما استعاد توازنه تحت قيادة معتمد جمال، ونجح في اعتلاء صدارة جدول الترتيب، ليواصل سعيه للابتعاد بالقمة خلال الجولات المقبلة.

موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندري
ويواجه الزمالك نظيره الاتحاد السكندري يوم 6 مارس الجاري، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز، في لقاء يحتضنه ستاد القاهرة الدولي، وسط ترقب جماهيري كبير في ظل اشتعال المنافسة على اللقب هذا الموسم.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والاتحاد
وتقام مباراة الزمالك والاتحاد في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وتنقل عبر قناة «أون سبورت»، الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري، على أن يسبق اللقاء استوديو تحليلي لمناقشة أبرز الجوانب الفنية للمواجهة.

دفعة معنوية بعد إسقاط بيراميدز
ويدخل الزمالك اللقاء بمعنويات مرتفعة بعدما حقق فوزًا ثمينًا على بيراميدز بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت على ستاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة العشرين، في نتيجة عززت صدارته لجدول الترتيب.

محمد عواد حارس مرمى نادي الزمالك

