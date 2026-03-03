قبل مواجهة الزمالك والاتحاد.. محمد عواد ينشر صورًا من داخل الحرم أثناء العمرة

شارك محمد عواد حارس مرمى نادي الزمالك صوراً عبر حسابه الشخصي على إنستجرام، خلال أداء مناسك العمرة بالمسجد الحرام بمكة المكرمة، وعلق عواد على الصورة قائلاً: الحمد لله.

ويستعد نادي الزمالك ، لاستكمال سلسلة انتصاراته في بطولة الدوري المصري الممتاز، بعدما استعاد توازنه تحت قيادة معتمد جمال، ونجح في اعتلاء صدارة جدول الترتيب، ليواصل سعيه للابتعاد بالقمة خلال الجولات المقبلة.

موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندري

ويواجه الزمالك نظيره الاتحاد السكندري يوم 6 مارس الجاري، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز، في لقاء يحتضنه ستاد القاهرة الدولي، وسط ترقب جماهيري كبير في ظل اشتعال المنافسة على اللقب هذا الموسم.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والاتحاد

وتقام مباراة الزمالك والاتحاد في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وتنقل عبر قناة «أون سبورت»، الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري، على أن يسبق اللقاء استوديو تحليلي لمناقشة أبرز الجوانب الفنية للمواجهة.

دفعة معنوية بعد إسقاط بيراميدز

ويدخل الزمالك اللقاء بمعنويات مرتفعة بعدما حقق فوزًا ثمينًا على بيراميدز بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت على ستاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة العشرين، في نتيجة عززت صدارته لجدول الترتيب.