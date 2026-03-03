الأنبا مقار يلتقي كهنة الإيبارشية وأسرهم بالعاشر من رمضان

عقد مجمع كهنة إيبارشية مراكز الشرقية ومدينة العاشر من رمضان، اجتماعهم الدوري في كنيسة السيدة العذراء بمدينة العاشر، بحضور نيافة الأنبا مقار، أسقف الإيبارشية

عقب صلاة القداس الإلهي، التقى نيافته بمجمع الآباء وأسرهم، وألقى الأب القمص داود لمعي، كاهن كنيسة القديس مار مرقس الرسول بمصر الجديدة، كلمة تحت عنوان "جراح الأب"، كما ناقش نيافة الأنبا مقار مع الآباء بعض الترتيبات الخاصة بالخدمة الرعوية خلال الفترة المقبلة.

واختُتم اللقاء بروح من المحبة والشركة، مؤكدين أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين الآباء من أجل دعم العمل الرعوي، ومتابعة احتياجات الكنائس والخدام، بما يسهم في خدمة شعب الإيبارشية خلال المرحلة القادمة.