على طريقة «أم اللمبي».. ضبط سيدة لقنت نجلها إجابات الامتحان من بلكونة خلفية للجنة بالدقهلية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر سيدة تحاول تلقين نجلها إجابات الامتحان من خارج إحدى اللجان بمحافظة الدقهلية.

وأكدت وزارة الداخلية أنه بالفحص والتحري أمكن تحديد وضبط السيدة الظاهرة في الفيديو، وتبين أنها ربة منزل ومقيمة بدائرة قسم شرطة الكردي بمحافظة الدقهلية.

وأوضحت التحريات أن الواقعة حدثت يوم 6 يونيو الجاري أمام إحدى لجان الامتحانات بأحد المعاهد الكائنة بمدينة منية النصر، حيث قامت السيدة بالوقوف أسفل الشرفة الخلفية للجنة، وشرعت في تلقين نجلها إجابات أسئلة الامتحان بصوت مرتفع في محاولة لمساعدته أثناء أداء الاختبار.

وبمواجهة السيدة بما أسفرت عنه التحريات ومقطع الفيديو المتداول، أقرت بارتكاب الواقعة على النحو الذي تم رصده، واعترفت بمحاولتها مساعدة نجلها من خلال إملاء الإجابات عليه من خارج اللجنة.

وأكدت وزارة الداخلية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، في إطار جهودها لمواجهة أي محاولات للإخلال بنزاهة الامتحانات أو مخالفة القوانين المنظمة للعملية التعليمية.

وتواصل الأجهزة الأمنية متابعة ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتعامل الفوري مع الوقائع التي تمثل مخالفات قانونية أو تمس الصالح العام.