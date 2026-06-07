تعادل مُثير بين مصر والبرازيل بعد نصف ساعة من المواجهة الودية

شهدت المباراة الودية التي تجمع منتخب مصر ونظيره البرازيلي على ملعب هينتنجتون بمدينة كليفلاند الأمريكية إثارة كبيرة خلال أول 30 دقيقة، حيث انتهت هذه الفترة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في اللقاء الذي يمثل البروفة الأخيرة للمنتخبين قبل انطلاق بطولة كأس العالم 2026.

بداية قوية من المنتخب البرازيلي

دخل منتخب البرازيل المباراة بقوة منذ الدقائق الأولى، ونجح في فرض سيطرته الهجومية على مجريات اللعب. وأسفرت هذه الأفضلية عن تسجيل هدف التقدم في الدقيقة الثامنة عن طريق برونو جيماريش، الذي استغل إحدى الهجمات المنظمة ليمنح منتخب السامبا الأفضلية المبكرة.

رد سريع من الفراعنة

لم يستسلم المنتخب المصري بعد الهدف المبكر، بل كثف من محاولاته الهجومية بحثًا عن تعديل النتيجة. ونجح مصطفى زيكو في إعادة المباراة إلى نقطة البداية بعدما أحرز هدف التعادل في الدقيقة الثانية عشرة، ليشعل أجواء اللقاء ويمنح الفراعنة دفعة معنوية كبيرة أمام أحد أقوى منتخبات العالم.

أداء متوازن بعد التعادل

عقب هدف التعادل، تبادل المنتخبان السيطرة على الكرة وخلق الفرص الهجومية، حيث حاول المنتخب البرازيلي استعادة التقدم، بينما سعى لاعبو مصر لاستغلال المساحات والاعتماد على المرتدات السريعة. واستمرت الندية بين الطرفين حتى مرور نصف ساعة من زمن المباراة دون تغيير في النتيجة.

تشكيل منتخب مصر في المباراة

اعتمد الجهاز الفني لمنتخب مصر على التشكيل التالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني، حمدي فتحي، ياسر إبراهيم، أحمد فتوح.

خط الوسط: مروان عطية، مهند لاشين، مصطفى زيكو، محمود حسن تريزيجيه، هيثم حسن.

خط الهجوم: عمر مرموش.

استعداد أخير قبل كأس العالم 2026

تأتي هذه المواجهة ضمن الاستعدادات النهائية للمنتخبين قبل المشاركة في بطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها كل من الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، حيث تنطلق منافسات البطولة يوم 11 يونيو الجاري وتستمر حتى 19 يوليو، وسط تطلعات كبيرة من الجماهير المصرية لظهور مشرف للفراعنة على الساحة العالمية