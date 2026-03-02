شركاء في خدمة الوطن.. إبرشية الكنيسة الأسقفية تنظم إفطار المحبة.. صور

نظمت اليوم إبرشية الكنيسة الأسقفية إفطار رمضاني، وذلك بالتعاون مع المركز المسيحي الإسلامي للتفاهم والشراكة، برعاية رئيس الأساقفة الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، والمركز المسيحي الإسلامي للتفاهم والشراكة، وذلك بقاعة كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.

في كلمته قال رئيس الأساقفة الدكتور سامي: أرحب بكم في هذا الإفطار الأخوي الذي تنظمه الكنيسة الأسقفية، بالتعاون مع المركز المسيحي الإسلامي، ويسعدنا وجودكم بيننا اليوم لأننا شركاء حقيقيون في خدمة الوطن والإنسان. حيث في مثل هذه الأوقات تزداد مسؤوليتنا الأخلاقية لنكون صوتًا للمحبة والسلام، فالله يدعونا إلى المحبة لا إلى الكراهية، وإلى أن نكون واحدًا في الهدف والقلب، نحب الوطن بإخلاص ونخدم الإنسان بصدق. وأسأل الله أن يحفظنا جميعًا، وأن يحفظ مصر، ويملأ قلوبنا وسائر بلادنا بسلامه.

وعبر المطران منير حنا: أرحب بكم في هذه المناسبة الكريمة حيث نجتمع جميعًا حول مائدة واحدة، مسيحيين ومسلمين، في صورة جميلة تعكس روح المحبة والشراكة التي تميز مجتمعنا. ويسعدني أن أشارككم بدور المركز المسيحي الإسلامي، الذي يقدم ثلاثة أقسام مهمة: أولًا قسم الدراسات المسيحية والإسلامية، حيث يلتقي طلاب جامعة الأزهر وطلاب كلية اللاهوت ليتعلموا معًا في حوار أكاديمي بنّاء؛ ثانيًا قسم المبادرات المجتمعية، الذي يفتح المجال للعمل المشترك وخدمة المجتمع بروح التعاون؛ وثالثًا قسم فض النزاعات وصنع السلام، الذي يهدف إلى نشر ثقافة الحوار وبناء الجسور بين الجميع. وأود أن أذكر أن مجلس أمناء المركز يدعم رؤية المركز ويعزز رسالته.

روح المشاركة والمحبه

ويُعد المركز من النماذج النادرة حيث يجمع بين الكنيسة الأسقفية والأزهر الشريف، وأضاف المطران أنه خلال العام الماضي قدم المركز عددًا من رحلات التعلم والدورات المتخصصة في فض النزاعات وصنع السلام. وشكر كل من دعم هذه المبادرات وساهم في استمرار هذا العمل الذي يدعم الوحدة الوطنيه، كما شكر المطران منير زملائهِ في المركز المسيحي الإسلامي.

وقال الدكتور أحمد العوضي، ممثل فضيلة الأستاذ الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية: "يقول الله تعالى في قرآنه الكريم: «وتعاونوا على البر والتقوى»، وهي دعوة واضحة لأن نحيا بروح المشاركة والعمل المشترك من أجل الخير، فالمناسبات والأعياد في مصر تجمعنا بمحبة صادقة حيث لا نشعر بفارق بيننا، لأننا نحب جميع الناس ونعتز برموزنا الوطنية والدينية، فيسود بيننا الاحترام والتقدير. هكذا يريد الله لنا أن نعيش، وقد أكدت أيضًا تعاليم السيد المسيح على المحبة والسلام كطريق للحياة، لذلك نصلي أن تكون مصر مملوءة بالخير والسلام، وأن يجمعنا الله دائمًا في أخوة صادقة ومحبة حقيقية وسلام يدوم في قلوبنا."

كما أضاف فضيلة الدكتور ياسر الغياتي، ممثل فضيلة الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف: "نحن كمصريين نحول كل مناسباتنا إلى فرصة جميلة تجمع الجميع، وهذا أمر ورثناه جيلًا بعد جيل؛ فقد تأصلت فينا قيم المبادئ والمحبة والأخوّة، حتى صارت جزءًا من تكويننا وهويتنا. فالمصري بطبيعته يميل إلى الرقي في المعاملات، وإلى التقارب في كل الأوقات، لأننا نؤمن أن الله خلقنا مختلفين لكي نكمل بعضنا بعضًا، فلا يستطيع إنسان أن يعيش وحده بمعزل عن الآخر. وكما يقول المسيح: وَادِّينَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا بِالْمَحَبَّةِ الأَخَوِيَّةِ، مُقَدِّمِينَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فِي الْكَرَامَةِ."، هكذا ندعو أن تبقى علاقاتنا قائمة على الاحترام والمودة. أشكركم جميعًا على هذه الدعوة الكريمة، وعلى روح المحبة التي تجمعنا اليوم."

ولقد حضر حفل الأفطار القس موسى تامر ممثلاً عن نيافة الأنبا أرميا الأسقف العام ورئيس المركز الثقافي القبطي، والأسقف كوين أسقف إبروشية سنغافورة، ورئيس الأساقفة حزقيال كوندو رئيس أساقفة السودان، والسفير بيتر موليما، سفير هولندا، السيد توماس بيلو، نائب السفير الأيرلندي والسفير لارس بو مولر، سفير الدنمارك، والسفير دومينيك جوه سفير سنغافورة، والسيد أمير زيني الملحق الديني بسفارة ماليزيا، والسيدة سارة هايوز، الدبلوماسية بالسفارة السويسرية، والسيدة وسام الوهاب، المسؤول السياسي بالسفارة الفرنسية، والسيدة أياكا أوجاتا، الدبلوماسية بالسفارة اليابانية، ومعالي الوزير إبراهيم فوزى، وزير الصناعة السابق، وعضو مجلس أمناء المركز، والمستشار عدلي حسين محافظ القليوبية الأسبق، والسفير رؤوف سعد مساعد وزير الخارجية الأسبق، والدكتور إسماعيل عبدالله الأستاذ بجامعة الأزهر، والفنان الدكتور فريد فاضل، والكاتب الحفي والسياسي عمر الشوبكي، والدكتور يوسف كومينج مدير معهد وود بري للحوار بين الأديان. الدكتور سامح فوزي عضو مجلس أمناء المركز المسيحي الإسلامي.