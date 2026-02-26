الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تطلق حملة طبية للرمد في زيمبابوي

أطلقت إيبارشية ناميبيا وزيمبابوي وبتسوانا ومالاوي، حملة طبية متخصصة لعلاج أمراض العيون والرمد في زيمبابوي، وتأتي هذه الحملة في إطار جهودها الإنسانية والخدمية.

يشارك في الحملة ٦ أطباء متخصصون في جراحات العيون وطبيب تخدير، حيث سيجري الفريق عمليات جراحية خاصة بالعين وتقديم استشارات طبية مجانية للمحتاجين.

تهدف الحملة إلى إجراء ٤٠٠ عملية جراحية لإزالة المياه البيضاء، وتقديم جهاز لاستحلاب العدسة يُمكن من إجراء العملية في ١٠ دقائق بدلاً من ٤٥ دقيقة كما هو الحال في التقنيات الجراحية التقليدية.

كما تشمل الحملة أيضاً شراء الأدوية للمرضى، وتوفير مستلزمات طبية من مصر لدعم الخدمات الجراحية.

ومن الجدير بالذكر أن هذه الحملة تأتي ضمن سلسلة المبادرات الطبية التي تنفذها الإيبارشية لدعم المجتمعات المحلية، وتوفير الرعاية الصحية للمحتاجين في مختلف دول الإيبارشية.