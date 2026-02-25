الأنبا عمانوئيل يهنئ محافظ أسوان ويؤكد دعم الكنيسة الكاثوليكية لقيادات الدولة

قدم نيافة الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، التهنئة إلى سيادة الوزير المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، لثقة القيادة السياسية، وتوليه منصب محافظ أسوان، وبحلول شهر رمضان المبارك، مع التمني لسيادته كامل النجاح والتوفيق.

رافق صاحب النيافة خلال الزيارة الأب أمجد عزت، ووفد رفيع المستوى من أبناء الإيبارشية، حيث عبر الأنبا عمانوئيل على حرص الكنيسة الكاثوليكيّة على تعضيدها، ودعائها لأجل جميع قيادات الدولة، كما أشار راعي الإيبارشيّة إلى دور، ورسالة الكنيسة الكاثوليكيّة، وما تقوم به من خدمات متنوعة في ربوع الوطن.

ومن جانبه، رحب المحافظ بنيافة الأنبا عمانوئيل، والوفد المرافق له، معربًا عن شكره وتقديره، لِما تعكسه الزيارة من معانٍ وطنية.