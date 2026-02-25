ضبط سيدة تركت سيارتها لتضرب سائق توك توك بآلة حادة في المنوفية

تمكنت قوات أمن المنوفية من القبض علي سيدة اعتدت علي سائق توك توك أثناء السير في شوارع شبين الكوم في محافظة المنوفية.

وسيتم التحقيق معها في الواقعة لبيان سبب الاعتداء علي صاحب التوك توك.

وشهدت مدينة شبين الكوم في محافظة المنوفية تعدي سيدة على سائق توك توك بآلة حادة أثناء سيره في الطريق.

وتداول الأهالي فيديو يبين قيام سيدة تقود سيارة ملاكي وبجوارها توك توك على أحد طرق شبين الكوم.

وفوجئ الأهالي بنزول السيدة من سيارتها، واعتدت على سائق التوك التوك بآلة حادة وتركته واستقلت سيارتها وذهبت.

وأظهرت الكاميرات إصابة سائق التوك التوك ونزول مستقلي التوك التوك وسط صدمة كبيرة.