العمل: تسليم أجهزة تابلت لمفتشي محافظتي المنوفية والدقهلية لتعزيز الأداء

شهد حسن رداد، وزير العمل، اليوم الأربعاء بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، فعاليات توزيع الدفعة الأولى من أجهزة التابلت على مفتشي العمل، في إطار تنفيذ خطة الوزارة الشاملة للتحول الرقمي، وتطوير منظومة التفتيش، وتمكين مفتشي العمل من أدوات تكنولوجية حديثة تسهم في سرعة الأداء ودقته، وترفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين والمنشآت.

وبحسب بيان اعلامي فإن إجمالي عدد الأجهزة التي يتم توزيعها ضمن هذه المرحلة يبلغ 175 جهاز تابلت، بواقع 100 جهاز لمفتشي العمل و75 جهازًا لمفتشي السلامة والصحة المهنية، حيث بدأت المرحلة الأولى اليوم بتوزيع 40 جهازًا على 40 مفتش عمل من مديريتي العمل بمحافظتي الدقهلية والمنوفية، بالتوازي مع تنفيذ برنامج تدريب نظري وعملي متكامل يشمل كيفية استخدام أجهزة التابلت، والتعامل مع برنامج التفتيش الإلكتروني، وإدخال بيانات المنشآت على قواعد البيانات الرقمية، وتسجيل التفتيش فورًا أثناء الزيارات الميدانية،ومتابعة الإعادات التفتيشية وفق خطوات السير المعتمدة، إلى جانب تسجيل الشكاوى وإدخال المخالفات من خلال قائمة المراجعة الإلكترونية المعتمدة.

وخلال اللقاء، طرح الوزير عددًا من التساؤلات والتحديات المرتبطة بتطبيق المنظومة الرقمية وناقش آليات التعامل معها، مؤكدًا أهمية تمكين مفتش العمل رقميًا، وتحقيق التكامل الكامل بين التفتيش والإدارات المختصة داخل الوزارة، بما يضمن دقة البيانات وسرعة اتخاذ القرار.. وأكد وزير العمل أن الدولة المصرية تمضي بخطى ثابتة نحو إنجاز خطط التحول الرقمي في مختلف القطاعات، باعتباره أحد الركائز الأساسية لبناء جهاز إداري عصري قادر على تقديم خدمات سريعة وموثقة وشفافة، تواكب متطلبات الجمهورية الجديدة..