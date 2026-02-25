غير منتظم في الصلاة هل يقبل الله صيامي برمضان؟.. دينا أبو الخير تجيب

قالت الدكتورة دينا أبو الخير أن إحدى المتابعات أرسلت سؤالًا تقول فيه: "أحرص على صيام رمضان، لكنني غير منتظمة في الصلاة، فهل يُقبل صيامي؟".

وأضافت دينا أبو الخير خلال حديثها في برنامج "وللنساء نصيب" على قناة صدى البلد، أن البعض يفتي بعدم قبول الصيام في هذه الحالة، مؤكدة أن هذا الكلام غير صحيح، لأن الصيام عبادة مستقلة، والصلاة عبادة مستقلة، ولكل منهما أجرها وحسابها.

ولفتت إلى أن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة هو الصلاة، فإذا صلحت صلح ما بعدها، وإذا فسدت فسد ما بعدها، مشددة على أهمية الحرص على أداء الصلاة في وقتها وعدم التكاسل عنها.