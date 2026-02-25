الرئيس الإيراني: نسعى لتجاوز حالة لا حرب ولا سلم الاستنزافية

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن طهران تسعي لإدارة مسار التفاوض وتجاوز حالة "لا حرب ولا سلم" الاستنزافية وذلك بتوجهيات من المرشد الأعلى .

وقال الرئيس الإيراني في تصريحات له : نرى آفاقا إيجابية للمفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة.

غادر الوفد الإيراني المفاوض، برئاسة وزير الخارجية عباس عراقجي، طهران، متوجهاً إلى جنيف للمشاركة في الجولة الثالثة من المفاوضات النووية، حسبما أفادت وسائل الإعلام الرسمية يوم الأربعاء.

نشرت الولايات المتحدة قوة بحرية ضخمة بالقرب من السواحل الإيرانية تحسباً لضربات محتملة عليها.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صرح في 19 فبراير بأنه يمنح طهران مهلة تتراوح بين 10 و15 يوماً للتوصل إلى اتفاق.

ومن المقرر أن تُعقد المحادثات يوم الخميس في جنيف، وفقاً لما صرح به مسؤول أمريكي رفيع المستوى يوم الاثنين، حيث من المقرر أن يلتقي المبعوثان الأمريكيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر بالوفد الإيراني لبدء المفاوضات.