نائب: الشراكة بين مصر والسعودية تجاوزت الطابع التقليدي لمرحلة التكامل

أكد النائب زكريا حسان، وكيل لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، أن العلاقات بين مصر والمملكة العربية السعودية تُعد نموذجًا فريدًا للعلاقات العربية الراسخة، حيث تستند إلى تاريخ طويل من التعاون والتنسيق المشترك، وروابط أخوية عميقة بين الشعبين الشقيقين، فضلًا عن وحدة الرؤى تجاه القضايا المصيرية التي تمس الأمن القومي العربي.

وأوضح حسان في تصريحات له أن العلاقات المصرية السعودية تجاوزت الإطار التقليدي للعلاقات الثنائية، لتتحول إلى شراكة استراتيجية متكاملة تشمل مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والدينية، وتدعمها مؤسسات وآليات تنسيق مشتركة تعكس عمق الثقة المتبادلة والإرادة السياسية لدى قيادتي البلدين في تعزيز أوجه التعاون المشترك.

وأشار وكيل لجنة الشئون الدينية والأوقاف إلى أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى المملكة العربية السعودية تأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل ما تشهده المنطقة من تطورات وأحداث متسارعة تتطلب أعلى درجات التشاور والتنسيق بين الدول العربية الكبرى.

وأكد أن هذه الزيارة تعكس حرص القيادة السياسية المصرية على تعزيز العمل العربي المشترك، وتوحيد الصف في مواجهة التحديات الإقليمية، ودعم جهود استعادة الاستقرار في المنطقة، مشددًا على أن التنسيق المصري السعودي يمثل ركيزة أساسية لصون الأمن القومي العربي وترسيخ دعائم السلام والتنمية، مشيرا إلى أن العلاقات بين القاهرة والرياض ستظل صمام أمان للمنطقة، وأن استمرار التشاور على أعلى مستوى يعزز من قدرة البلدين على التعامل مع المتغيرات الإقليمية والدولية بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين ويحفظ استقرار المنطقة بأسرها.