قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأردن يحذر من انتهاكات الاحتلال في القدس ويؤكد ضرورة إيصال المساعدات إلى غزة دون قيود
الحكومة توافق على 11 قرارا جديدا اليوم.. تفاصيل
حكم من أفطر في نهار رمضان ناسيا.. وصيام أيام عن المتوفي.. المفتي يكشف التفاصيل
حسام موافي: من يتاجر في الأعشاب ماله حرام وسيذهب إلى جهنم
مفتي الجمهورية: صيام رأس السنة الهجرية والتسعة من ذي الحجة لها مكانة عظيمة
عودة الأجواء الشتوية.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس من الخميس إلى الاثنين المقبل
دعاء الإفطار سابع يوم رمضان.. ردده قبل أذان المغرب بدقائق يفتح لك أبواب الرحمة
الأعلى للإعلام ينعي فهمي عمر: فقدنا واحدًا من أهم القامات الإذاعية
بعد انتقادات ترامب… لندن تعلق نقل السيادة على جزر تشاغوس وتفتح باب مشاورات جديدة مع واشنطن
أوكرانيا.. انفجار قوي في مقاطعة أوديسا
موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري المصري والقنوات الناقلة
ألفت عمر تكشف لصدي البلد كواليس و أسرار شخصيتها في مسلسل علي كلاي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

نائب: الشراكة بين مصر والسعودية تجاوزت الطابع التقليدي لمرحلة التكامل

النائب زكريا حسان
النائب زكريا حسان

أكد النائب زكريا حسان، وكيل لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، أن العلاقات بين مصر والمملكة العربية السعودية تُعد نموذجًا فريدًا للعلاقات العربية الراسخة، حيث تستند إلى تاريخ طويل من التعاون والتنسيق المشترك، وروابط أخوية عميقة بين الشعبين الشقيقين، فضلًا عن وحدة الرؤى تجاه القضايا المصيرية التي تمس الأمن القومي العربي.

وأوضح حسان في تصريحات له أن العلاقات المصرية السعودية تجاوزت الإطار التقليدي للعلاقات الثنائية، لتتحول إلى شراكة استراتيجية متكاملة تشمل مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والدينية، وتدعمها مؤسسات وآليات تنسيق مشتركة تعكس عمق الثقة المتبادلة والإرادة السياسية لدى قيادتي البلدين في تعزيز أوجه التعاون المشترك.

وأشار وكيل لجنة الشئون الدينية والأوقاف إلى أن زيارة  الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى المملكة العربية السعودية تأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل ما تشهده المنطقة من تطورات وأحداث متسارعة تتطلب أعلى درجات التشاور والتنسيق بين الدول العربية الكبرى.

وأكد أن هذه الزيارة تعكس حرص القيادة السياسية المصرية على تعزيز العمل العربي المشترك، وتوحيد الصف في مواجهة التحديات الإقليمية، ودعم جهود استعادة الاستقرار في المنطقة، مشددًا على أن التنسيق المصري السعودي يمثل ركيزة أساسية لصون الأمن القومي العربي وترسيخ دعائم السلام والتنمية، مشيرا إلى أن العلاقات بين القاهرة والرياض ستظل صمام أمان للمنطقة، وأن استمرار التشاور على أعلى مستوى يعزز من قدرة البلدين على التعامل مع المتغيرات الإقليمية والدولية بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين ويحفظ استقرار المنطقة بأسرها.

المشترك المصرية السياسية بمجلس النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ضحية بورسعيد

شهادة شقيقها تقلب الموازين.. القصة الكاملة للعثور على جثمان شابة في بورسعيد

ياسمين الخطيب

ما المرض الذي أُصيبت به ياسمين الخطيب؟ أطباء يوضحون تفاصيل

الإعلامية ياسمين الخطيب

تورّم مُفاجئ يتحوّل إلى جراحة عاجلة.. ماذا حدث لإعلامية شهيرة في ثالث أيام رمضان؟

ياسمين الخطيب

جراحة دقيقة .. ياسمين الخطيب تعلن إصابتها بعدوى بكتيرية في أنسجة بشرة الوجه

والدة ضحية بورسعيد

«وسادة تحت الغطاء».. والدة ضحية بورسعيد تكشف أسرار الساعات الأخيرة قبل مقتـ.ـل ابنتها

مشغولات ذهبية

بعد موجة من التذبذب .. أسعار الذهب اليوم الأربعاء

فرد الأمن

تنحي دفاع رجل الأعمال المتهم بالتعدي على فرد أمن داخل كمبوند شهير

الزمالك

بعد فوز الزمالك.. أيمن يونس: شيكوبانزا خطر علينا

ترشيحاتنا

الدكتور نظير عياد، مفتي الديار المصرية

مفتي الدديار المصرية: الأزهر الشريف من أهم المنارات للأمة الإسلامية

الدكتور نظير عياد، مفتي الديار المصرية

المفتي: الازهر الشريف توقف باهتمام شديد أمام وصية رسول الله لأهل بيته

الدكتور حسام موافي

التدخين لا يفطر في رمضان.. شاهد رد الدكتور حسام موافي

بالصور

بتحس بحموضة بعد الإفطار؟ .. أطعمة تقضى عليها

بتحس بحموضة بعد الإفطار؟ اطعمة تقضى عليها
بتحس بحموضة بعد الإفطار؟ اطعمة تقضى عليها
بتحس بحموضة بعد الإفطار؟ اطعمة تقضى عليها

خرج من عباية الكوميدي.. إشادات واسعة بأداء محمد أنور في مسلسل مناعة

محمد انور
محمد انور
محمد انور

تشييع جثمان والد مي عمر بحضور الفنانين

محمد سامي
محمد سامي
محمد سامي

لأول مرة في الدراما المصرية.. هانيا فهمي قاضية في مسلسل فرصة أخيرة

هانيا فهمي
هانيا فهمي
هانيا فهمي

فيديو

تطورات أزمة الفنان أحمد ماهر

تطورات جديدة في أزمة أحمد ماهر مع رامز وياسر جلال

تصريحات الراقصة دينا

مش قلقانة لو بيعمل مساكنة.. دينا تكشف رأيها المثير للجدل حول تربية الأبناء والرقص

بئر غرس

الرسول شرب واغتسل منه.. بئر غرس شاهد على السيرة النبوية في المدينة المنورة

سيدة تعتدي على سائق توك توك في المنوفية

سيدة تتعدى على سائق توك توك بآلة حادة أثناء سيرها في المنوفية.. والأمن يفحص الفيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد